‘타다’ 서비스, 혁신 49.1% vs 불법 25.7%

택시업계와 갈등에 휩싸인 서비스 ‘타다’를 ‘혁신적 신사업’이라고 생각하는 사람들이 ‘불법 서비스’라고 생각하는 사람보다 많다는 여론조사 결과가 나왔다.리얼미터가 CBS 의뢰로 4일 발표한 타다에 대한 국민인식 조사 결과 ‘공유경제 개념에 기반한 혁신적인 신사업으로 육성할 가치가 있는 서비스’라는 응답은 49.1%로 나타났다. 반면 ‘정당한 자격 없이 택시업계에 뛰어들어 공정경쟁을 해치는 불법적 서비스’라는 부정적인 응답은 25.7%로 집계됐다. '모름·무응답'은 25.2%를 차지했다.타다에 대해 긍정적인 견해는 거의 모든 지역, 연령, 직업, 이념성향, 정당지지층에서 높게 나타났다. 반면 60대 이상, 노동직, 한국당 지지층에서는 긍·부정이 엇갈렸다.지역별로 서울(혁신 55.4% vs 불법 26.1%)과 대전·세종·충청(53.0% vs 20.4%), 광주·전라(50.2% vs 23.8%), 경기·인천(48.3% vs 27.6%), 부산·울산·경남(46.5% vs 28.1%), 대구·경북(41.1% vs 23.0%) 순으로 긍정적인 답이 많았다.연령별로는 40대(63.3% vs 16.6%)와 20대(62.8% vs 15.8%), 30대(51.9% vs 34.4%), 50대(47.3% vs 28.0%), 이념성향별로는 진보층(59.7% vs 20.6%)과 중도층(46.7% vs 27.4%), 보수층(43.2% vs 32.5%)에서 긍정이 우세했다.이번 조사는 지난 1일 전국 19세 이상 성인 500명을 대상으로 실시했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다.배재성 기자 hongdoya@joongang.co.kr