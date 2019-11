부산 일광신도시에 첫 분양전환형 공공임대 아파트

취득세·재산세·양도세도 없어

라인건설이 이달 중 부산 일광신도시에 ‘일광신도시 EG the 1’ 2차를 분양한다.이 단지는 두 개 블록에 1198가구 규모로 조성된다. 면적형은 전용 59㎡A·B, 84㎡A·B 등 4개 타입이다.일광신도시 EG the 1 2차는 거주 의무기간인 5년간 임대 후 분양전환이 가능한 공공임대 아파트다. 분양전환형 공공임대 아파트는 임대주택과 일반분양 아파트를 결합한 형태로 임대료나 분양전환 가격이 저렴하다. 분양전환까지는 취득세와 재산세 등 세금도 부과되지 않는다. 분양전환 시 가격은 주변 시세의 80~90% 정도다. 분양전환 후 되팔 때 양도세가 부과되지 않는 장점도 있다.일광신도시 EG the 1 2차는 교육 환경이 우수하다. 도보권에 유치원과 초·중·고교가 자리 잡는다. 상업 시설로는 메가마트와 신세계 사이먼 부산 프리미엄 아울렛이 근거리에 있다.자연 환경도 우수하다. 단지 바로 앞에 근린공원이 조성될 예정이다. 인근에 일광산과 셋드산, 일광해수욕장이 가까이에 위치한다.교통 환경 역시 좋다. 동해선 일광역이 차량 5분 거리에, 동해고속도로·부산외곽순환도로·부산울산고속도로 등이 근거리에 있다. 일광지구와 교리 간 진입도로는 11월 말 개통 예정이다.개발 호재도 풍부하다. 차량 20분 거리에 오시리아 관광단지 개발이 순항 중이다. 2021년엔 국내 최대 테마파크인 롯데월드 어드벤처 부산이 개장할 예정이다.일광신도시 EG the 1 2차는 다양한 커뮤니티 시설도 갖춘다. 문화강좌실과 주민회의실, 맘스카페, 키즈카페, 다목적실, 골프 연습장, 작은 도서관, 독서실, 피트니스센터, 어린이집, 경로당 등이 들어선다.김민중 기자 kim.minjoong1@joongang.co.kr