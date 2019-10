[사랑방] 김하영 작가 外

◆김하영 작가의 개인전 ‘Far from everything else 어쨌든, 멀 리’가 오는 11월 6일부터 23일까지 서울 용산구에 있는 갤러리 가비에서 선보인다. 김 작가는 현실과 상상의 경계에 있는 풍경들을 담았다고 밝혔다.◆순천향대(총장 서교일)는 31일 교내 유니토피아관 석경홀에서 전국대학보험관련학과연합학술회가 주최하는 ‘2019년도 제24회 전국대학 보험관련전공 연합회 학술세미나’를 개최한다고 밝혔다. 13개 대학이 참가한다.◆남궁은 한국환경한림원 회장은 31일 오후 2시 30분 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘순환경제시대-폐기물 문제 해결 어떻게 해결할 것인가?’를 주제로 환경정책심포지엄을 연다.◆국가지식재산위원회(공동위원장 이낙연 국무총리, 구자열 LS그룹 회장)는 11월 1일 숭실대에서 지식재산의 중요성을 공유하는 ‘제3회 지식재산 토크콘서트’를 연다. 정진근 강원대 법학전문대학원 교수, 최익환 숭실대 영화예술전공학부 교수 등이 토론자로 나선다.◆서울물연구원(원장 정광현)은 31일 오후 1시 종로구 서울글로벌센터에서 ‘상수관망 수질관리 현황과 과제’를 주제로 ‘서울워터 심포지엄’을 개최한다. 관련 분야 전문가들이 해외 송·배수관 유지 관리 노하우를 공유하고, 서울시 수질관리 방안을 논의한다.