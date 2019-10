공항철도가 지난 25일 일일 이용객수 32만6386명을 넘어서며 하루 최대 수송실적을 경신했다고 28일 밝혔다. 지난 5월 31일 기록한 31만3224명을 5개월 만에 갈아치운 것으로, 2007년 3월 개통이 후 12년 7개월 만의 최다 기록이다.지난 26일 서울 잠실에서 열린 방탄소년단(BTS)의 콘서트를 보기 위해 방한한 외국인들의 이용이 크게 늘었던 것이 주 요인으로 분석된다. 지난 9월 개통한 김포도시철도와 김포공항역 간 환승객도 크게 늘었다.이날 김포공항 역은 BTS 콘서트를 앞두고 방한한 일본 관광객 등이 몰리면서 5만3840명이 이용한 것으로 집계됐다. 이는 종전 최대수송일인 지난 5월 3일보다 약 13% 증가한 것이다.김한영 공항철도 사장은 “앞으로 더 많은 이용객이 탑승할 수 있도록 소셜미디어 채널 등을 통해 고객이 필요한 정보를 미리 제공하겠다”고 밝혔다.BTS는 지난 26∼27일 잠실 올림픽 주경기장에서 ‘러브 유어셀프: 스피크 유어셀프[더 파이널]’(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]) 콘서트를 개최했다. BTS는 오는 29일에도 콘서트를 진행한다.추인영 기자 chu.inyoung@joongang.com