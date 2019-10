[소년중앙] 내 안에 숨은 용기 끌어낸 귀여운 영웅의 반전 매력

■ 소중 영화 평가단 감상

「

또 보고 싶어요.

제 또래 초등학생 특히 남자 친구들이 좋아할 것 같아요. 누군가를 좋아하는 남자들의 마음, 영웅이 되고 싶은 마음이 잘 표현되어서 많이 웃고 공감했죠. 덩치 큰 아이가 멋지게 망하는 모습은 정말이지 통쾌했어요. 약하다는 이유만으로 폭력하면 안 된다는 것도 잘 나와 있고 선생님들도 알렉스의 용기를 칭찬해 주는 장면도 있어서 좋았습니다. 또 돈을 많이 버는 것이 중요한 게 아니라, 고용자나 피고용자 입장에서 서로에게 도움을 주는 관계여야 한다고 생각했습니다.

-박하윤(서울 전동초 6) 평가단



감동이에요

영화 리플렛에 나온 대로 덴마크 역대 최고 오프닝이 될 만한 영화였습니다. 문에 써 있던 Just do it now를 본 엄마가 모 기업을 비꼬는 거라고 하셔서 함께 웃었어요. 체크 히어로가 자기 과거 이야기를 할 때 회상신이 나오지 않을까 했는데 슥 지나가서 스토리가 약간 건너뛰는 느낌이었지만 알렉스와 체크 히어로의 귀여움으로 다 커버할 수 있어요. 솜인형 체크 히어로가 큰 칼을 차고 요리조리 움직이는 게 너무 귀엽고 갖고 싶었죠. 알렉스가 활약하는 건 무척 신났고요.

-조윤희(서울 문덕초 1) 평가단



」