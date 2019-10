[2019 소비자의 선택] 스테인리스 직수관에 UV LED 살균한 ‘깨끗한 물’

SK매직 all in one 직수 정수기

SK매직 all in one 직수 얼음정수기

SK매직 all in one 직수 얼음정수기(WPUI210)와 SK매직 all in one 직수정수기(WPUA710)가 ‘2019 소비자의 선택’ 정수기 부문 대상을 차지했다. 4년 연속 수상이다.SK매직 all in one 직수 얼음정수기는 국내 최초로 냉수·온수·정수뿐 아니라 얼음까지 깨끗하고 신선한 직수로 구현했다. 또한 물이 흐르는 직수관을 스테인리스 소재로 적용해 미세 플라스틱의 2차 오염이 없고, 천연 소재로 안심하고 물을 마실 수 있도록 했다. 2시간마다 99.9% 살균되는 코크 살균으로 세균이 정수기로 침투하는 것을 원천 차단했다. 여기에다 출수 때마다 한 번 더 99.9% UV LED 살균하도록 설계했다.SK매직 all in one 직수 정수기는 국내 최초로 직수 정수기를 만든 SK매직의 3세대 모델이다. 역시 스테인리스 소재의 직수관으로 구성됐다. 2시간마다 코크 살균, 물 사용 시 흐르는 물 즉시 UV살균으로 깨끗한 물을 마실 수 있다. 코크도 컵의 높이에 따라 조절할 수 있는 스마트 무빙 코크를 탑재했다.중앙일보디자인=김재학 기자 kim.jaihak@joongang.co.kr