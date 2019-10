이승환 "70대에도 스키니진을…난 완벽한 현재진행형 가수"

데뷔 30주년 맞아 정규앨범 12집 발매

15일 가수 이승환(54)이 12집 정규 앨범 ‘FALL TO FLY 後 (폴 투 플라이 후)’를 발매했다. 1989년 10월 15일 ‘텅빈 마음’ ‘기다린 날도 지워질 날도’ 등이 수록된 첫 앨범 ‘ ‘B.C 603’으로 데뷔한 지 꼭 30년이 되는 날이다. 14일 서울 서교동의 한 소극장에서 12집 음악감상회를 연 그에게 30주년의 소회를 물었다. 그는 “가요계의 이방인으로 산 30년”이라며 “나이든 가수에게 호의가 없는 가요계지만, 완벽한 현재진행형 현역가수라는 것을 보여주고 싶다”고 말했다.새 앨범의 타이틀곡인 ‘나는 다 너야’에는 풋풋한 감성이 도드라졌다. 최근 트렌드인 ‘뉴트로(New+Retro)’ 풍을 구현하기 위해 건반 악기와 드럼, 기타 앰프 등을 모두 빈티지로만 사용해 사운드를 만들었다. 그는 “1999년 이후 20년 동안 타이틀곡 선정에서 매번 헛발질을 해 이번엔 모니터링을 거쳐 대중들이 좋아하는 노래로 골랐다”며 “‘나는 다 너야’는 30∼40대에서 1등을 차지한 곡”이라고 소개했다.1965년생인 그는 나이에 비해 훨씬 어려보이는 외모의 소유자다. 그래서 얻은 수식어 ‘어린 왕자’를 그는 질색했다. “그 별명이 내 음악의 발목을 잡는다고 생각한다. 아름답고 건전한 발라드를 부르는 사람 같은 이미지가 록을 하고 싶은 사람에게는 부담이었다”고 털어놨다. 하지만 젊은 감각 자체는 긍정적으로 받아들였다. “젊어지려고 하는 것이 창의력의 원천”이라며 “롤링스톤즈 믹 재거처럼 70대에도 스키니진을 입는 가수가 되고 싶다”고 말했다.이승환은 사회ㆍ정치적 이슈에 대해 진보적인 목소리를 내는 가수로도 유명하다. 이번 앨범의 신곡에서도 사회 참여형 메시지는 선명하다. “나는 나는 돈의 신 오 나의 개돼지 워 사랑도 정치도 머니 예술도 쇼미더머니”(‘돈의 신’) “대한민국에 안 되는 게 어딨니 뭐든지 되게 할 수 있지 방구석에만 있다간 모니터 불빛만 쐬다간…”(‘Do the right thing’) 등 총 10곡 중 8곡의 노랫말을 그가 직접 썼다. 그는 “내 성향을 드러냄으로써 팬의 절반을 버렸다는 말도 들었다”면서 “내가 쓰는 곡들에 내 생각을 녹여내고 있다. 그 음악에 동의하지 못한다는 분들을 설득하지는 못하겠다”고 말했다.그의 음악적 소신은 “음악하는 사람은 세상과 함께 아파해야 한다”는 것이다. 후배 가수들에게 전하고 싶은 말을 묻자 “음악은 가장 짧은 시간 안에 사람의 마음을 움직일 수 있는 무기다. 그걸 함부로 휘두르지 않았으면 좋겠다”고 대답했다.30주년을 맞아 대규모 공연도 진행된다. 11월 30일과 12월 1일 서울 올림픽공원 체조경기장에서 열리는 콘서트 ‘무적전설’이다. 그는 “공연은 자본의 미학”이라며 “티켓 수입 전액을 투자해 관객들의 기대를 120% 뛰어넘는 공연을 만들겠다”고 장담했다.이지영 기자 jylee@joongang.co.kr