[와칭] 아동용으로 포장한 어른동화, 괴물들이 사는 나라

인형의 얼굴을 애니메트릭스에서 CG로 바꾼이유는 너무 무겁기 때문이었다. 머리가 무거워지니 배우들의 연기가 터무니없이 어려워졌기 때문.

영화가 출시된 후 어린 아이들이 이 영화를 볼 때 무서운 장면이 있어서 해롭다는 의견이 있었는데 스파이크 존즈는 “어린이 영화를 만든것이 아니라 어린시절에 관한 영화를 만들었다”라며 평가를 지적했고 원작자인 모리스 센닥은 “영화 내용이 아이들에게 방해가 된다고 생각하는 부모는 지옥에 가야한다”라고 말했다.

배급사였던 워너 브로스 역시 영화가 가족친화적이지 않아서 걱정했다. 워너는 내용을 변경하거나 재편집을 하는 등 어느정도 순화하길 원했지만 원작자인 모리스 샌닥과 감독 스파이크 존즈는 절대 타협하지 않았다.

영화에 등장한 괴물들의 정교한 인형은 인형극의 대가 짐 헨슨이 담당했습니다. 짐 헨슨은 최근 넷플릭스에서 공개한 <다크 크리스탈>의 제작자 이기도 합니다.

생각외로 유명한 배우들이 많이 나온다. 마크 러팔로, 포리스트 휘테커, 제임스 곤돌피니, 폴 다노, 캐서린 오하라, 크리스 쿠퍼 등 실제 출연과 목소리 더빙까지 당시에는 정말 화려한 출연진이었다.



