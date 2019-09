[혁신금융] 밀레니얼 세대 최적화 체크카드 출시

롯데카드

롯데카드가 ‘좋아서 쓰는 카드, LIKIT(라이킷)’ 시리즈의 신상품 ‘LIKIT 체크카드’ 2종을 새롭게 출시했다. 이번에 출시된 ‘LIKIT all 체크카드’와 ‘LIKIT on 체크카드’는 고객의 사용 패턴을 빅데이터로 분석해 밀레니얼 세대의 라이프 스타일에 최적화된 혜택을 담았다‘LIKIT all 체크카드’는 모든 가맹점을 두루 이용하는 고객을 위한 카드다. 국내 온·오프라인 가맹점에서 0.2%를 캐시백 해주고 지난달 이용금액이 30만원 이상일 경우 주말 및 공휴일에 0.2%를 추가로 캐시백 해준다.‘LIKIT on 체크카드’는 온라인을 주로 이용하는 고객을 위한 카드다. 온라인 이용 건은 3%를, 소셜커머스·오픈마켓(쿠팡·티몬·위메프·11번가·옥션·G마켓) 이용 건은 5%를 캐시백 해준다. 캐시백 혜택은 지난달 이용금액이 30만원 이상일 때 제공된다.또한 LIKIT 체크카드는 ‘소액 신용 서비스(LIKIT체크플러스)’로 신청하면 신용 심사를 거쳐 최대 30만원의 신용한도가 제공된다. 계좌 잔액이 부족하더라도 한도 내에서 체크카드로 신용결제를 이용할 수 있다.이번에 출시된 LIKIT 체크카드 2종은 롯데카드 라이프 앱과 롯데카드 홈페이지를 통해서 발급할 수 있다.한편 LIKIT은 ‘I LIKE IT(아이 라이크 잇)’의 줄인 말로, 좋아하는 서비스를 직접 선택해 적극적으로 즐거움을 찾는 고객 트렌드와 디지털에 친숙한 20~30대 젊은 고객의 특성 및 니즈를 반영한 롯데카드의 영 브랜드다.