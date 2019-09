이혼 부르는 명절증후군…마인드 콘트롤로 날려보시죠

박나윤 한국종합심리상담교육센터 원장 한국종합심리상담교육센터 원장

[박나윤의 마음 톡톡] 현대인들은 복잡한 사회 속에서 삶 자체가 즐거움과 노여움의 연속 과정이고, 신체의 질병보다 마음의 상처가 더 어려운 문제라는 것을 경험을 통해 안다. 오랜 세월 교육과 상담을 해온 경험을 통해 힘들고 지친 마음을 나누는 시간을 가져본다. How are you?