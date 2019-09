[비즈스토리] 주름은 물론 기미·잡티·미백까지 한 번에 … 바르고 문지르면 피부가 ‘생생’

MS·Ⅱ PLUS 골드

최근 생명공학기업 (주)크라운진에서 개발한 피부과학 솔루션 ‘MS·Ⅱ PLUS 골드(엠에스투플러스 골드)’(사진)가 인기를 끌고 있다. 크라운진 관계자는 “식품의약품안전처에서 기능성을 인정 받은 성분들을 함유해 주름개선, 피부보습, 피부탄력, 피부진정은 물론 멜라닌색소 생성 예방과 이미 생성된 기미 관리에까지 도움을 준다”라고 설명했다.MS·Ⅱ PLUS 골드의 주요 성분인 ‘EGF(상피세포성장인자)’는 미국의 스탠리 코헨 박사가 발견해 노벨상을 수상한 성분으로, 미세입자로 캡슐화된 EGF가 피부 깊숙이 침투해 활력을 불어넣는다. 이 밖에도 식물성 천연성분인 ‘인삼 캘러스 배양근 추출물’과 ‘포도 캘러스 추출물’을 함유하고 있어 피부를 항상 촉촉하게 유지시켜준다.아울러 식약처 인정 주름개선 기능성 성분인 ‘아데노신(Adenosin)’과 식약처 인정 미백개선 기능성 성분인 ‘알부틴(Arbutin)’, 피부 영양성분인 ‘에칠아스코빌에텔, 마치현, 올리브 오일, 스쿠알란’ 등도 함유하고 있어서 피부 유연성을 높이고 맑고 깨끗한 피부로 바꾸고 유지하는 데 도움을 준다. 크라운진 관계자는 “올해부터 기존의 MS·Ⅱ PLUS 골드에 새로운 성분인 ‘트라넥삼산(Tranexamic acid)’을 추가해 다른 성분의 역할을 증대시켜 기능성을 한층 더 강화했다”고 말했다.MS·Ⅱ PLUS 골드는 목·미간·이마·눈가·입가·팔자주름 등 멀티 주름관리는 물론 기미·잡티 등 미백관리까지 한 번에 도와줄 수 있으며, 사용법은 매우 간편하다. 일주일에 한 번 제품을 바르고 메조롤러(측정 및 유도용 기구)로 문지르면 된다. 크라운진 관계자는 “경험자들에 의하면, 단 6~10주 사용으로 확 바뀐 피부를 확인할 수 있다”라고 전했다.크라운진은 2019 신제품 출시를 기념해 구매 고객에게 트라넥삼산이 함유된 엠에스투플러스 골드 앰플 한 병을 무료로 증정한다. 문의는 1600-0014. 연구개발 (주)크라운진, 판매원 (주)모두에이치비.