중국에서 지점수 가장 많은 은행은 어디지?

Q. 중국 대륙 내에서 지점 수가 가장 많은 은행은?

중국 대륙에서 지점 수가 가장 많은 은행은 공상은행이 아니다?

중국 대륙에 있는 은행 종류는 중앙은행, 정책성 은행, 상업은행으로 다음과 같이 나뉜다:중국인민은행(中国人民银行)국가개발은행(国家开发银行), 중국수출입은행(中国进出口银行), 중국농업발전은행(中国农业发展银行)중국공상은행(中国工商银行), 중국건설은행(中国建设银行), 중국은행(中国银行), 중국농업은행(中国农业银行), 교통은행(交通银行), 중국우정저축은행(中国邮政储蓄银行)자오상은행(招商银行), 중신은행(中信银行), 광다은행(中国光大银行), 화사은행(华夏银行), 푸파은행(浦发银行), 싱예은행(兴业银行), 민성은행(中国民生银行), 핑안은행(平安银行), 광파은행(广发银行), 헝펑은행(恒丰银行), 보하이은행(渤海银行), 저상은행(浙商银行)창사은행(长沙银行), 청두은행(成都银行), 충칭은행(重庆银行), 칭다오은행(青岛银行) 등 총 139곳외자은행, 합자은행, 춘전은행(村镇银行) 등이 중에서 우리가 한 번쯤은 매체를 통해 들어봤을 법한 중국인들이 말하는 ‘5대(五大) 은행’은 모두 상업은행으로, 정확하게는 국유상업은행(国有商业银行; State-owned commercial bank)을 지칭한다. 글자 그대로 국가 중앙에서 관리하는 상업은행이다. 중국의 5대 은행은 하나도 빠짐없이 글로벌 500강(世界500强) 에 속해 있을 정도로 경쟁력 있는 기업이다. 한국에서는 ‘중국의 5대 상업은행’으로 불리고 있다.① 중국 공상은행중국공상은행(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA·약칭 ICBC)은 1984년 1월 1일에 설립된 은행이다. 중국 최대의 고객층을 보유하고 있으며, 중국 최대의 상업은행 중 하나이자 세계 500대 기업 중 하나이다. 또한 포브스 선정 ‘글로벌 2000 순위(Global 2000 list: 포브스 선정 세계에서 가장 큰 공기업)’ 중 1위 자리를 7년 연속 지키고 있다.② 중국 농업은행중국농업은행(AGRICULTURAL BANK OF CHINA· 약칭 ABC)은 1951년에 설립되었다. 중국 대표 검색 엔진 바이두 백과에서는 중국 농업은행을 중국 금융시스템의 중요한 구성 부분이자 세계 500강(强) 기업 중 하나라고 소개하고 있다. 또한 '글로벌 뱅킹 1000강'에서 상위 7위, 무디스의 신용등급은 A1으로 매우 높다. 2010년 7월 15일에 상하이증권거래소에, 그 다음날 바로 홍콩증권거래소에 연이어 상장해 글로벌 상장 은행 5위에 올랐다. 2015년에는 중국브랜드가치연구원(中国品牌价值研究院) 주최로 중국브랜드 500강 23위에 오르는 기염을 토했다.③ 중국은행중국은행(BANK OF CHINA·약칭 BOC)은 1912년 2월 5일 정식으로 설립되었다. 중국은행은 홍콩·마카오 지역의 발권은행으로 상업은행, 투자은행, 보험 등 다양한 업무를 포괄하고 있다. ‘중국’이라는 국가명이 은행 명칭에 들어 있다고 해서 많은 사람들이 한국의 한국은행 정도로 착각하기도 한다. 그러나 중국에서 중앙은행 기능을 하는 것은 중국 인민은행(The People's Bank Of China,약칭 PBOC)이다.④ 중국 건설은행중국 건설은행(China Construction Bank·약칭 CCB)은 1954년 10월 1일에 설립되었다. 주요 경영 분야에는 기업 은행 업무, 개인 은행 업무와 자금 업무를 포함한다. 중국 건설은행은 중국 내륙 뿐 아니라 홍콩, 대만, 멜버른 등에도 지점을 두고 있다.⑤ 교통은행교통은행(Bank of Communications·약칭 BCM)은 5대 상업은행 중 하나로 1908년 설립되어 중국에서 가장 오래된 역사를 가진 은행 중 하나이다. 다른 5대 은행의 본사가 베이징에 있는 것과 달리 본사는 상하이에 있다. 1949년 국민당과 공산당 간 내전으로 두 개의 영업 본부로 나뉘어 졌다. 그 중 타이완 소재는 중국국제상업은행과 합병하여 민영화를 거쳐 지금의 메가 국제상업은행(Mega International Commercial Bank)이 되었다. 중국 내륙의 교통은행이 현재의 교통은행이 되었고 1987년 구조조정 및 사업 개편으로 본사를 상하이로 이전했다. 그 때 재개된 교통은행은 중국 최초의 전국성 국유 주식제 상업은행(全国性的国有股份制商业银行)이 되었다.중국 내륙에서 자산이 가장 많은 은행은 중국공상은행으로 포브스 선정 글로벌 2000 순위에 연속 1위를 차지했을 뿐 아니라 포춘이 선정한 글로벌 500대 기업 중 26위에 랭크 되어 있다. 중국에서는 “우주제일은행(宇宙第一大行)”이라고 불릴 정도이다. 2019년 1분기 기준, 공상은행 순이익 820.05억 위안(약 14조원)을 달성하여 꾸준히 국유은행 중 가장 높은 수익을 내고 있다. 세계적인 은행 JP 모건을 제칠 정도로 자산이 많은 공상은행의 지점 수는 놀랍게도 1위가 아니다.2017년 말 기준, 중국 공상은행은 16,000 지점, 중국농업은행 23,000 지점으로 중국농업은행이 5대은행 중에서는 가장 지점 수가 많은 것으로 집계되었다. (중국건설은행은 15,000 지점, 중국은행은 10,600 지점, 교통은행은 3,270 지점을 보유하고 있다.) 그러나 중국농업은행도 중국에서 가장 많은 지점을 보유한 은행이 아니다. 중국 대륙에서 가장 많은 지점을 보유하고 있는 은행은 바로, ‘중국우정저축은행(Postal Savings Bank of China)’이다.중국우정저축은행은 전국 영업점 수가 40,000개를 넘어 지점 수로 국내 은행업 1위를 차지했다. 왜 우정의 점포 수가 가장 많을까? 우체국은 우편저축 관리체제를 개혁한 국유상업은행으로 중국 우정집단공사(中国邮政集团公司)와 옛 국가우편국(国家邮政局)이 운영하는 우정금융 업무를 물려받아 은행 업무를 진행하고 있다. 즉, 처음부터 거인의 어깨에 서 있었기 때문에 빠르게 성장할 수 있었다. 중국우정저축은행은 중국 전역에 가장 많은 지점이 있고, 고객 수도 가장 많은 상업은행이다.최근에는 중국우정저축은행이 홍콩에 이어 본토에 상장을 계획 중이라며 언론의 주목을 받기도 했다. 중국 매일경제신문은 우정저축은행의 자금 조달 규모는 약 284억 위안으로 올해 중국 본토 증시 사상 최대 IPO가 될 것이라고 보도한 바 있다. 이는 역대 중국 본토 증시 IPO 사상 10위에 해당하는 규모이다. 일반적으로 중국 5대 상업은행을 포함한 본토 은행들은 홍콩과 중국 본토에 동시 상장하고 있는데, 우정저축은행의 상장도 이들의 행보를 뒤밟는 것으로 해석된다.2016년 홍콩 증시 상장 때, 그 해 ‘글로벌 증시 IPO 대어’로 꼽혔던 우정저축은행의 올해 IPO 상황이 기대되는 바이다.글 차이나랩 이주리 에디터