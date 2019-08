이은재 “조국, 2011년 논문을 2014년 영역하며 자기표절”

이은재 자유한국당 의원이 26일 “조국 법무부 장관 후보자가 2014년 8월 자신의 논문을 영어로 번역하며 출처 표기를 하지 않았다. 이는 표절”이라고 주장했다. 국회 법제사법위원인 이 의원은 이날 국회 정론관에서 기자회견을 열고 조 후보자의 사퇴를 촉구하며 이같이 말했다.이 의원 측이 문제 삼는 논문은 조 후보자가 2011년 12월 ‘형사법연구’에 게재한 ‘군형법 92조의5 계간 그 밖의 추행죄 비판’이라는 제목의 논문이다. 이 의원은 조 후보자가 이 논문을 2014년 8월 영어논문집(Current Issues In Korean Law)에 출처 표기를 하지 않고 실었다고 주장했다.실제 이은재 의원실을 통해 15쪽 분량의 영어 논문을 확인해 본 결과, 한글 논문을 그대로 영역한 구절이 적지 않았다. ‘과잉금지의 원칙(The principle of prohibition against excessive restriction)’을 설명한 챕터 등 논문 곳곳에 한글 논문이 영어로 직역된 흔적이 보였다. 이은재 의원은 “국문논문 출처표시가 없는 것은 물론 영문논문 총 15면 중 표절로 확인되지 않은 페이지는 한 곳도 없다”고 주장했다. 하지만 영역본이란 표기는 없었다.자기 논문을 출처 표기 없이 영어로 번역했다면 이는 ‘표절’일까. 서울대 연구윤리규정(9조)을 어긴 것으로 해석된다는 게 이 의원 설명이다. 해당 규정은 “연구자는 이미 게재 및 출간한 논문이나 저서의 전부 또는 일부를 정확한 출처표기 및 인용 없이 동일언어 또는 다른 언어로 중복 게재·출간해서는 아니 된다”고 규정하고 있다.또 “동일한 논문이나 저서의 전부 또는 일부를 동일 또는 다른 언어로 게재, 출간하면서 해당 저작권자의 동의를 얻었을 때도 인용표시 하는 것을 원칙으로 한다”고 설명한다. 이 의원은 “규정을 제대로 지키지 않았다. 명백한 자기 표절 논문”이라고 설명했다. 또 2011년 이후 추가 발의된 법 개정안 등 주제와 관련한 변화를 2014년 번역본에 추가하지 않은 것도 “자기 표절의 흔적”이라는 게 이 의원 측 주장이다.이은재 의원은 2014년 영어 논문집을 편집한 한국계 미국인 존 유(John Choon Yoo, 52) 전 UC버클리 교수도 함께 거론했다. 이 의원은 “존 유가 조 후보자의 박사학위 논문에 대해서도 ‘표절이 아니다’라고 변론(유권해석)을 해줬다. 2014년에는 표절 논문을 논문집에 실어준 셈인데 둘은 표절로 점철된 동지적 관계 아니냐”고 주장했다. 존 유 교수는 조지 W 부시 정부 때인 2001년부터 2년간 미국 법무부에서 9·11 테러 등 테러리스트들에 대한 아주 예외적인 경우 약한 정도의 물리력 사용을 정당화하는 보고서를 작성한 인물로도 알려져 있다.조 후보자 측은 표절 논란에 대해 “국회 청문회 때 설명하도록 하겠다. 지금 시점에서 하나하나 답변드리기 어렵다”고 했다.한영익 기자 hanyi@joongang.co.kr