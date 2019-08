[단독]“고객이 상상하는 최고의 차를 디자인합니다”…고든 바그너 메르세데스-벤츠 디자인 총괄 인터뷰

“고객이 상상하는 최고의 차를 만드는 게 벤츠 디자인의 핵심이죠.”

아직 출시하지 않은 디자인에 관해 이야기하면 일자리를 잃을 수도 있다. (바그너 총괄은 서면 답변에서 농담이라고 했다.)보장할 수 있는 건 새 S클래스가 새롭고 매혹적인 디자인을 가졌고 모든 고객의 소망을 충족시킬 것이란 점이다. S클래스가 출시될 때마다 전 세계 미디어는 ‘세계 최고의 차(The Best Car in the World)’라고 평가해 줬다. 실망시키지 않을 것이다.