오바마가 공유한 여름 독서 목록에...작가들도 댓글

■ 오바마 여름 독서 목록(Obama's Summer Reading List)





*토니 모리슨 작품들

(The collected works of Toni Morrison)





콜슨 화이트헤드, 『니켈 보이즈』

(『The Nickel Boys』by Colson Whitehead)



*테드 창, 『숨』

(『Exhalation』 by Ted Chiang)



*힐러리 멘틀, 『울프 홀』

(『Wolf Hall』by Hilary Mantel)



*무라카미 하루키,『여자 없는 남자들』

(『Men Without Women』 by Haruki Murakami)



로렌 윌킨슨, 『어메리칸 스파이』

(『American Spy』 by Lauren Wilkinson)



*니콜라스 카,『생각하지 않는 사람들』

(『The Shallows』 by Nicholas Carr)



*호프 자런,『랩 걸』

『Lab Girl』by Hope Jahren



Téa Obreht, 『인랜드』



(『Inland』 by Téa Obreht)



디노 멘게츄, 『공기를 읽는 법』

『How to Read the Air』 by Dinaw Mengestu



스테파니 화이트, 『메이드』

(『Maid』 by Stephanie Land)



*는 2019년 8월 현재까지 국내 출간된 도서(『울프 홀』2010년 출간, 현재 품절)



