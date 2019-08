“일과 최상위 각급 대화 필요…가을쯤 협상시작해야" 이부영 동아시아평화재단 운영위원장

“집권당도, 보수 야당도 선거를 앞두고 자기 세력을 긁어모아야 하므로 (여야가) 부딪히는 일이 불가피하다. 다만 그걸 이끌어가는 사람들이 지혜로워야 한다. 발 앞에 있는 문제를 속임수 쓰듯 잘 처리하는 건 지혜가 아니다. ‘너와 나 사이(between you and me)’가 아닌 ‘우리 너머(beyond you and me)’를 봐야 한다. 요즘 보면 자꾸만 정당들이 자기네 지지자들, 강경파 입맛에 맞추느라 말 폭탄을 떨어뜨리고 쏘고 한다. 한국 사회는 미묘해서 정치하기가 힘들다. 이런 나라에서는 서로 조금씩 여유를 가져야 한다. 말도 여유를 가지고 했으면 좋겠단 뜻이다.”