"삼성, '하나의 중국' 원칙 위배" 엑소 레이의 주장 살펴보니

최근 홍콩 사태로 ‘하나의 중국’ 원칙에 반하는 기업 상품들에 대한 중국 내 반대 여론이 거세다. 중국 본토와 홍콩을 분리해 표시한 제품이 발견될 경우 중국 소셜미디어네트워크(SNS) 상에 거센 항의가 제기되고 뒤이어 기업이 공식 사과하는 사태가 잇따르고 있다. 베르사체, 지방시 등 이탈리아 명품 의류 브랜드가 티셔츠에 홍콩을 국가로 표기했다가 공식 사과 성명을 냈다.이번엔 삼성전자가 논란에 휘말렸다. 중국에서 활동 중인 그룹 엑소(EXO)의 멤버 레이(중국명 장이싱ㆍ张艺兴)가 13일 중국 SNS인 웨이보(微博)에 “삼성 스마트폰 브랜드와의 계약을 해지한다”고 선언하면서다.레이의 중국 현지 기획사는 공식 SNS 계정을 통해 “레이가 모델로 활동하는 삼성전자의 공식 글로벌 사이트에서 국가ㆍ지역의 정의가 불분명한 상황이 있다”며 “‘하나의 중국’ 원칙을 지키는 기업은 환영하지만, 중국 주권과 영토 보전에 대해 모호한 입장과 태도를 보이는 단체나 조직은 거절한다”고 밝혔다.그러면서 “(삼성전자가) 주권과 영토 보전을 모호하게 한 행위로 중국 동포의 민족 감정을 엄중히 손상시켰다”며 “강한 유감을 표시하고 절대로 용인할 수 없다는 뜻을 밝힌다”고 썼다. 레이는 “조국(祖國)을 깊이 사랑한다"며 중국을 조국으로도 표현했다. 레이는 중국 후난성(湖南城)출신이다.레이는 그러나 삼성전자 글로벌 홈페이지 표기 문제가 무엇인지는 정확히 밝히지 않았다. 삼성 글로벌 사이트는 '노트10', 'S10+' 등 판매되고 있는 휴대폰에 대한 소개가 위주다. 이중 ‘당신의 나라와 지역을 방문하세요’(Visit Your Country or Region)란 페이지에 유일하게 중국과 홍콩이 함께 등장한다. ‘아시아-태평양’의 여러 국가(지역)이 표시돼 있는데 중국과 홍콩이 나란히 표기돼 있는 것이다. 레이가 성명서에서 언급한 '국가ㆍ지역의 정의가 불분명한 상황'은 이 부분을 지적한 것으로 보인다. 하지만 이 페이지는 해당 국민(지역민)들이 자신들이 사용하는 언어를 선택할 수 있게 해 놓은 안내 페이지 역할을 하고 있는 수준이다. 페이지 제목 역시 '나라와 지역(Visit Your Country or Region)'으로 병기돼 있다.레이는 자신이 모델로 있는 캘빈클라인이 홍콩을 국가로 표시했다 온라인에서 뭇매를 맞았다. 하지만 레이는 캘빈클라인과 계약 해지를 선언하지 않았고 이로 인해 여론의 비난을 받았다. 레이가 삼성과의 모델 계약을 해지한 것은 이같은 상황에 영향을 받은 것으로 보인다. 레이 측은 홍콩에서 예정된 콘서트도 취소한다고 발표했다.삼성전자는 레이의 이같은 주장과 관련, “중국 현지 법인을 통해 상황을 파악하고 있다”고 말했다.박성훈 기자 park.seonghun@joongang.co.kr