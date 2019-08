[번역기도 모르는 진짜 영어] skinship

어린 시절 부모와의 스킨십이 중요하다는 건 부모가 아이를 많이 안아 주고 놀아 줘야 한다는 뜻이다. 여기서 스킨십은 영어 단어 스킨(skin)과 접미사 ship의 합성어다. 접미사 ship은 프렌드십(friendship)이나 릴레이션십(relationship)에서처럼 어떤 상태나 특질을 나타낸다.하지만 skinship이란 단어는 영어권에선 안 쓰는 말이다. 영어 단어들의 조합이긴 하지만 영어는 아닌 것이다. 미국 영어 사전 메리엄 웹스터 사전에서 skinship을 검색하면 없는 단어라고 나온다.스킨십이라는 말을 쓰는 건 한국과 일본이다. 일본어로는 スキンシップ 으로 쓴다. 위키피디아 일본어판에 따르면 1950년대 일본의 한 아동심리학자가 사용하기 시작해 일본 전역으로 퍼졌다고 한다.한국에서 스킨십은 ‘피부의 상호 접촉에 의한 애정의 교류’로 정의된다. 국립국어원 표준국어대사전에서는 ‘육아 과정에서 어버이와 자식 사이, 또는 유아의 보육이나 저학년의 교육에서 교사와 어린이 사이에서 그 중요성이 강조된다’고 설명하고 있다. 이때 스킨십은 신체적 접촉, 즉 physical contact의 뜻이다.최근 스킨십은 물리적 피부접촉뿐 아니라 친밀한 관계, 또는 만남 자체를 가리키는 말로 뜻이 더 넓어졌다. 경제경영 분야에서도 많이 쓰인다.‘청와대와 정부가 기업과의 스킨십을 위해 노력하고 있다’거나 ‘마크롱 대통령은 올해에만 세 차례에 걸쳐 각종 IT 콘퍼런스를 개최하면서 외국 IT 기업 CEO들과의 스킨십 횟수를 크게 늘렸다’는 식으로 쓴다. 이때 스킨십은 직접 만나 대화하면서 이해의 폭을 넓힌다는 뜻이다.기업의 ‘스킨십 경영’도 비슷한 맥락이다. 한 회사의 대표가 ‘한 달에 한 번은 일선 현장의 직원들과 술잔을 부딪치며 격의 없이 의견을 나누는 스킨십 경영을 중시한다’면 영어로는 have more one-on-one time with the CEO, 혹은 have more personal contact with the boss로 쓴다.또 어떤 기업이 해외 현지법인에서 ‘현지 소비자들과의 스킨십을 높인다’는 걸 영어로 쓰면 ‘make the company more accessible to the public’ 이라고 표현할 수 있다. 현지인들에게 기업을 알리기 위해 노출(exposure)을 더 많이 한다는 의미다.코리아중앙데일리 박혜민, Jim Bulley 기자 park.hyemin@joongang.co.kr