경찰, 붕괴사고 낸 광주 클럽 업주의 '쌍둥이' 클럽 불법 증·개축도 수사

경찰, 100m 옆 '봉춤 클럽'도 불법증축 확인





불법 증·개축에 무자격 시공업자 ‘닮은꼴’





경찰, 업주 3명 등 8명 입건…수사 확대



주점 내 불법 복층 구조물이 무너져 27명의 사상자를 낸 광주 C 클럽의 업주 3명이 운영 중인 인근 G 클럽의 불법 증·개축을 경찰이 조사하고 있다. G 클럽은 붕괴사고가 난 C 클럽에서 100m가량 떨어져 있다.광주 C 클럽 붕괴사건을 수사 중인 광주클럽안전수사본부는 3일 “C 클럽 인근 G 클럽에서 불법 증·개축을 한 시공업자를 추적 중”이라고 밝혔다. 2006년 문을 연 C 클럽은 업주와 클럽 명칭이 수차례 바뀐 상태다. 경찰은 사고가 난 C 클럽 공동대표 3명이 지분 참여 형태로 G 클럽의 운영에 관여한 사실을 확인하고 수사 중이다.경찰은 최근 현장조사에서 G 클럽의 발코니 부분 등이 무단 증·개축된 사실을 확인했다. 발코니 10㎡(3평)가 원래 허가받은 목적이 아닌 주방 공간으로 전용된 사실을 확인한 것이다. 경찰은 손님을 받는 홀 면적을 줄이지 않기 위해 발코니를 활용한 것으로 보고 있다.해당 클럽 비상구도 문제였다. 화재·지진 등 비상상황 때 긴급히 대피해야 할 비상구 쪽에 업소 측이 사물함을 설치해놓은 것이다. 현행 소방법상 비상구에는 손님의 통행에 방해되는 시설물 등을 두면 안 된다.막힌 비상구…‘봉춤 무대’ 등 수사경찰은 홀 중간을 가로지르는 ‘봉 무대’와 테이블 간격 등의 적법성 여부도 살펴보고 있다. G 클럽은 이른바 ‘가운데 길’이라는 형태로 50㎝ 높이의 무대, 거기에 봉을 설치해 손님을 끌어왔다. 이 클럽에 가본 적 있다는 회사원 박모(28·여)씨는 “가게 중앙에 설치된 봉 무대를 중심으로 좁은 가게 안에 100명이 넘는 사람이 놀고 있어 깜짝 놀랐다”며 “조금만 몸을 움직여도 부딪힐 정도로 공간이 협소했다”고 전했다.문제의 G 클럽은 2006년 12월 문을 연 후 클럽 이름이 수차례 바뀌면서 불법 시설이 설치되고, 2017년 1월 G 클럽으로 상호가 바뀐 것으로 전해졌다. G 클럽은 같은 광주 상무지구에 위치한 C 클럽에서 사고가 나면서 업주 중 3명이 입건된 뒤에도 영업 중이다.경찰은 G 클럽의 불법 증·개축이 무자격 시공업자에 의해 이뤄졌을 것으로 보고 있다. 인근 C 클럽 사고가 무자격 업자에 의한 복층 무단 증·개축 때문으로 파악돼서다. 경찰 조사결과 사고가 난 C 클럽 전 업주 A씨 등은 2015년 6월 애초 허가된 복층 구조물(108㎡) 일부를 뜯어내고 좌·우에 새로 복층 구조물을 짓는 불법 증·개축 공사를 했다.이후 2016년 1월 C 클럽을 인수한 B씨 등 업주 3명은 2017년 12월 1차 불법 증·개축을 한 복층 구조물에 또다시 손을 댄 것으로 조사됐다. 당시 복층에 철골·목재 상판을 덧붙이는 불법 확장공사는 B씨 가족이자 무자격 용접공 1명이 맡았던 것으로 파악됐다. 경찰은 이번 사고로 무너진 상판이 B씨 등이 2차 불법 증·개축 때 설치한 구조물임을 확인했다.이 때문에 시민단체 등은 “C·G 클럽은 상호나 허가형태만 다를 뿐 쌍둥이 업소”라고 지적하고 있다. 사고가 난 C 클럽과 달리 G 클럽은 3층 건물 중 2층 418㎡(약 126평)를 사용하는 ‘유흥주점’이다. 두 클럽 모두 술과 음식을 판매하고 춤을 출 수 있는 영업형태는 비슷하다. C 클럽은 2016년 7월 광주 서구의회가 ‘춤 허용조례’를 만들면서 객석에서 춤을 출 수 있는 ‘감성 주점’이 됐다. 경찰은 이 조례를 둘러싼 특혜 의혹을 확인하고 있다.경찰은 조사가 마무리되는 대로 G 클럽의 불법 증·개축과 비상구 문제점 등을 관할 서구청과 서부소방서에 통보할 방침이다. 불법 영업 사실을 확인해 행정처분을 하도록 하기 위해서다.한편, 경찰은 사고가 난 C 클럽의 최초 불법 증축에 관여한 전 업주 A·B씨와 현 대표, 무자격 시공자 등 8명을 업무상 과실치사상 혐의로 입건해 조사 중이다. C 클럽에서는 지난달 27일 오전 2시 39분 복층 구조물이 무너져 2명이 숨지고 25명이 다쳤다.광주광역시=최경호·진창일 기자 choi.kyeongho@joongang.co.kr