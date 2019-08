경찰 "유벤투스 에스코트 요청한 적 없다"

'호날두 노쇼' 사태를 부른 이탈리아 프로축구단 유벤투스가 "한국에서 요청했던 경찰 경호를 받지 못해 불편을 겪었다"고 주장한 데 대해, 경찰이 "애초 경호 요청을 받은 바 없다"고 반박했다.서울지방경찰청은 1일 오후 교통안전과장 명의로 “유벤투스 에스코트 관련 요청은 일절 없었다”며 “교통순찰대 에스코트는 국익과 외교상 필요에 의한 의전 및 공공의 안전상 필요에 따라 실시하고 있다”고 밝혔다.유벤투스는 지난달 31일 안드레아 아넬리 회장 명의로 권오갑 프로축구연맹 총재에게 보낸 공문에서 경호 문제를 제기했다. 유벤투스는 "우리 버스에 경찰 에스코트가 제공되지 않았다"면서, "우리가 애초에 요구한 것과 달랐다"고 주장했다. (No police escort was provided to the Juventus'bus, differently from what requested)에스코트가 없어 매우 어려웠다고 주장했다. 유벤투스는 서한에서 "교통 체증이 무척 심해서 2시간 가까이 길 위에서 오도 가도 못하고 있었는데, 이는 세계 여러 곳을 다니면서 겪지 못했던 일"이라고 주장했다.해당 공문 내용에 대해 국내 축구팬들은 ‘적반하장’이란 반응이다. 크리스티아누 호날두가 계약 내용과 달리 경기에 참여하지 않은 점을 문제 제기하자, 오히려 ‘한국이 잘못했다’는 답변을 보내온 셈이기 때문이다.앞서 유벤투스는 지난 26일 방한해 서울 상암월드컵경기장에서 K리그 선수들과 친선경기를 가졌다. 그러나 간판스타인 호날두가 경기에 뛰지 않으면서 국내 팬들은 크게 실망했다. '노쇼' 논란의 시작이었다. 애초 호날두가 45분 이상 경기에서 뛸 것이라고 홍보가 돼 2시간 만에전 좌석 티켓이 매진될 정도로 기대를 모았다.논란을 더욱 키운 건 호날두의 인스타그램이었다. 호날두는 이탈리아로 복귀한 뒤 자신의 인스타그램에 러닝머신 위에서 운동하는 영상을 올렸다. ‘집에 오니 좋다’는 문구도 남겼다. 이를 본 네티즌들은 "서울에서는 컨디션을 이유로 워밍업조차 하지 않았는데 인스타그램에 이런 영상을 올린 건 한국 팬들에 대한 기만행위"라며 분노했다.신혜연 기자 shin.hyeyeon@joongang.co.kr