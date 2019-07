출근길 해운대에서, 퇴근길 뚝섬에서 즐긴다

SUP(스탠드 업 패들)은 아무 물에서나 할 수 있다. 미국이나 호주에서는 바다뿐 아니라 강, 호수 가리지 않고 선 채로 노 젓는 사람을 볼 수 있다. 국내서는 해변 서핑 명소를 중심으로 SUP 이용객이 느는 추세다. 전신 운동 효과가 탁월한 것도 인기 요인이다.직장인이 출근길에 서핑을 한다는 부산에서도 SUP가 유행이다. 레저 체험 예약 사이트인 ‘프립’에서 SUP를 검색하면 부산이 가장 많이 나온다. 서핑 메카로 통하는 송정해수욕장뿐 아니라 광안리·다대포해수욕장에서도 SUP를 할 수 있다. 송정해수욕장에서는 일반 서핑처럼 파도를 타는 ‘섭 서핑(SUP surfing)’을 하는 사람이 많다. SUP 전문 서핑업체인 ‘송정 개릴라’ 옥영현 대표는 “SUP를 5회 이상 연습하면 파도가 조금 센 바다도 도전해 볼 만하다”고 말했다.제주도에도 SUP를 즐길 만한 바다가 많다. ‘효리네 민박’에서 이효리·이상순 부부가 SUP를 즐겼던 곽지해수욕장이 유명하다. 월정·세화·중문해수욕장 등 서퍼가 즐겨 찾는 제주 해변에서도 SUP를 체험할 수 있다. 강원도 양양 죽도해수욕장에는 SUP 특화 전문 업체 ‘서프 오션’이 있다.꼭 바다로 나가야 하는 건 아니다. 서울 한강 공원에서도 SUP를 할 수 있다. 뚝섬유원지구에 전문업체 6곳이 있다. 체험객 대부분이 한여름에 집중되지만, 5~9월 아무 때나 즐길 수 있다. 여름에는 퇴근길에 뚝섬을 들러 석양을 감상하며 SUP를 즐기는 사람도 있단다. 장비 대여비와 강습료는 지역·업체에 따라 천차만별이다. 기본 장비만 빌리면 3만~4만원, 수트까지 빌리고 강습을 받으면 6만5000~8만원 선이다.최승표 기자