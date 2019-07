경희사이버대학교 한국어문화학과 ‘한국어 교육 크리에이터 되기’ 특강

경희사이버대학교 한국어문화학과는 지난 6월 29일(토) 경희대 국제교육원에서 ‘한국어 교육 크리에이터 되기’를 주제로 한누리 특강을 진행했다.특강은 외국인을 대상으로 진행되고 있는 한국어 학습 웹사이트 톡투미 인 코리안(Talk to me in Korean) 선현우 대표가 진행했다. 선현우 대표는 오래전부터 외국인을 대상으로 한국어 교육 콘텐츠 제작을 진행해왔다. 현재 전 세계 199개 국가에서 870만이 넘는 회원들이 톡투미 인 코리안을 통해 수천개의 콘텐츠를 이용하고 있으며, 지난 2013년에는 이를 인정받아 대한민국콘텐츠 대상 국무총리 표창을 수상한바 있다.온라인 중앙일보