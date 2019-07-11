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[인사] 행정안전부 外

[중앙일보] 입력 2019.07.11 00:03
◆행정안전부<국장급 전보>▶정보기반보호정책관 박상희
 
◆산업통상자원부<과장급 전보>▶중동아프리카통상과장 김정대
 
◆국세청<부이사관 전보>▶국세청 대기 이승수 한창목 김진호<과장급 전보>▶정책보좌관 김준우▶대변인 김재철▶국세통계담당관 장신기▶정보화1담당관 남우창▶정보화2담당관 박찬욱▶납세자보호담당관 김태호▶국제세원관리담당관 최인순▶부가가치세과장 박광종▶조사1과장 백승훈▶조사2과장 공석룡▶국제조사과장 박정열▶장려세제운영과장 김대일▶대법원 파견 이법진▶국무조정실 파견 임상진▶조세심판원 파견 전지현
 
◆서울지방국세청▶운영지원과장 최원봉▶개인납세1과장 박달영▶개인납세2과장 홍성표▶법인납세과장 한지웅<조사1국>▶조사2과장 강승윤▶조사3과장 이봉근<조사2국>▶조사관리과장 이준희▶조사2과장 양정필<조사3국>조사1과장 전애진▶조사3과장 박성학▶조사4국 조사2과장 강영진▶국제조사2과장 오미순<세무서장>▶종로 고점권▶남대문 서재익▶용산 김지암▶성북 김승민▶마포 이준호▶영등포 이훈구▶동작 안진흥▶강남 정용대▶반포 윤순상▶서초 홍성범▶중랑 김민기▶도봉 고현호▶강동 고영호▶노원 변세길
 
◆글로벌경제신문▶경영자문위원 권오용
 
◆한국원자력연구원▶수출용신형연구로실증사업단장 정환성
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김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.