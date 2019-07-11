[인사] 행정안전부 外

◆행정안전부<국장급 전보>▶정보기반보호정책관 박상희
◆산업통상자원부<과장급 전보>▶중동아프리카통상과장 김정대
◆국세청<부이사관 전보>▶국세청 대기 이승수 한창목 김진호<과장급 전보>▶정책보좌관 김준우▶대변인 김재철▶국세통계담당관 장신기▶정보화1담당관 남우창▶정보화2담당관 박찬욱▶납세자보호담당관 김태호▶국제세원관리담당관 최인순▶부가가치세과장 박광종▶조사1과장 백승훈▶조사2과장 공석룡▶국제조사과장 박정열▶장려세제운영과장 김대일▶대법원 파견 이법진▶국무조정실 파견 임상진▶조세심판원 파견 전지현
◆서울지방국세청▶운영지원과장 최원봉▶개인납세1과장 박달영▶개인납세2과장 홍성표▶법인납세과장 한지웅<조사1국>▶조사2과장 강승윤▶조사3과장 이봉근<조사2국>▶조사관리과장 이준희▶조사2과장 양정필<조사3국>조사1과장 전애진▶조사3과장 박성학▶조사4국 조사2과장 강영진▶국제조사2과장 오미순<세무서장>▶종로 고점권▶남대문 서재익▶용산 김지암▶성북 김승민▶마포 이준호▶영등포 이훈구▶동작 안진흥▶강남 정용대▶반포 윤순상▶서초 홍성범▶중랑 김민기▶도봉 고현호▶강동 고영호▶노원 변세길
◆글로벌경제신문▶경영자문위원 권오용
◆한국원자력연구원▶수출용신형연구로실증사업단장 정환성