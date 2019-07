남이 사서 포장 뜯는 걸 왜 보냐고? 정보 얻고 대리만족

■ 별별 사생활 공유 … 남들도 나와 다르지 않네요





유튜브 세계에서 WIMB는 ‘내 가방에는 무엇이 있을까(What’s in my bag)’라는 뜻이다. 말 그대로 자신의 가방 안에 무엇이 담겼는지, 이 물건을 왜 넣었는지 카메라 앞에서 보여준다. ‘나와 같이 준비해요(Get ready with me, GRWM)’도 있다. 자신이 외출을 준비하는 과정을 찍어 유튜브로 올린 것이다. 고교생 유튜버 ‘가은’이 만든 GRWM 영상은 알람 소리로 시작한다. 유튜버는 알람을 듣고서도 한참이나 일어나지 못 하며 졸린 눈을 비비적거린다. 양치를 하고, 머리를 감고, 아침에 스킨과 로션, 선크림을 바르는 내용이 이어진다. 교복까지 갖춰 입은 유튜버는 학교에 다녀오겠다며 카메라를 향해 손을 흔들며 영상을 종료한다. 5분짜리 영상은 조회 수가 110만 회가 넘었다.



GRWM이 외출 전 과정을 보여준다면, 루틴은 자신이 생활할 때, 어떤 순서로 진행하는지를 소개한 영상이다. 운동하는 법을 알려주는 ‘운동 루틴’과 외출에서 돌아와 잠들 때까지의 과정을 보여주는 ‘나이트 루틴’이 인기다. 나이트 루틴에서는 외출 복장을 정리하고 화장을 지우고, 샤워를 하고 식물에 물을 주는 일상까지 낱낱이 공유한다. ‘Study with me’도 있다. 학생들이나 고시생들이 공부하는 모습을 스트리밍하는 것이다. 유튜버 ‘노잼봇’은 이 영상을 찍다 잘생긴 외모로 인기를 얻어 광고에도 나왔다. 김의연 인하대 교수는 “한국인들은 다른 문화권에 비해 심리적 거리감이 가까워 사생활을 공유하는 것을 꺼려하지 않는다”며 영상 업로드 이유를 진단했다.



한국에서 올린 WIMB·GRWM·루틴 영상에는 일본어나 영어로 달린 덧글들도 한국어 덧글만큼이나 많다. 임명호 단국대 심리학과 교수는 “불안할 때, 사람들은 남들과 내가 다르지 않다는 것을 확인하고 싶어하는 동조 심리를 갖는다”고 말했다.



