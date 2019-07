사이버한국외대서 ‘2019 영어교육연합학술대회’ 열려

사이버한국외국어대학교(총장 김중렬)는 7월 4일(목)부터 6일(토)까지 3일간 한국외대 및 사이버한국외대 캠퍼스에서 ‘2019 영어교육연합학술대회(2019 Joint International Conference)’가 개최된다고 밝혔다.2019 영어교육연합학술대회는 한국외국어대학교, 사이버한국외국어대학교와 경상대학교가 공동주최하고, 한국영어교육학회(KATE)·글로벌영어교육학회(GETA)·한국멀티미디어언어교육학회(KAMALL)·한국중등영어교육학회(KASEE)·한국영어교과교육학회(KEES)·현대영어교육학회(MEESO)·팬코리아영어교육학회(PKETA) 등 영어교육 분야 7개의 학술단체가 연합으로 주관하는 국제 학술대회이다.이번 학술대회는 ‘영어교육을 통한 새로운 가치 창출: 창의력, 혁신, 적응력(Creating New Values through English Teaching and Learning : Creativity, Innovation and Adaptability)’을 주제로, 영어교육 이론과 실제 사이의 상호의존에 대해 심도 있게 논의하는 시간으로 진행된다.특히, 영어교육 분야의 권위자로 알려진 호주 커틴대학교(Curtin University)의 로드 엘리스(Rod Ellis) 연구교수가 기조연설에 나섰다.사이버한국외대 김중렬 총장은 “국내를 넘어 해외로 뻗어나가고 있는 ‘외국어 특성화’ 사이버대학교인 우리대학이 영어교육의 지평을 넓히기 위해 국내외 권위 있는 교수 및 학자 등이 모인 이번 국제 학술대회에 함께 하게 되어 뜻깊다.”며 “영어교육의 정보와 비전을 공유하는 의미 있는 자리가 되길 바란다.”고 축사를 전했다.온라인 중앙일보