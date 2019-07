━

삼성카드



삼성카드(대표 원기찬·사진)는 2015년, ‘한국서비스대상’ 신용카드 부문 명예의 전당에 헌정됐다.삼성카드는 ‘A World of Trust over The Card(카드를 넘어 신뢰의 세상을 만든다)’라는 비전 아래 고객의 생활 속 가치와 삶의 질을 높여왔다.임직원 모두의 실천지침인 ‘금융소비자 보호헌장’을 제정하고, ‘소비자보호위원회’를 통해 고객의 개선 요구 사항을 경영활동에 반영하는 등 고객 중심 경영을 펼치고 있다. 아울러 공유가치창출(CSV) 사업으로 2014년 구축한 청년 대상 커뮤니티 ‘영랩’을 시작으로 ‘인생락서’까지 각종 커뮤니티 서비스를 제공한다.삼성카드는 고객·회사·임직원이 함께 소통하고 실천하는 차별화된 사회공헌활동 ‘열린나눔’을 통해 나눔문화를 확산시키고 있다.중앙일보디자인=송덕순 기자