국립대구과학관(관장 김주한)은 인류 달 탐사 50주년과 국제천문연맹 설립 100주년을 기념하여 국립과학관법인 공동특별전 『우주로의 도전』을 7월 5일부터 9월 1일까지 국립대구과학관 기획전시실에서 개최한다.『우주로의 도전』 특별전을 관통하는 주제는 ‘도전’이다. 올해는 인류 최초로 닐 암스트롱이 달에 발을 디딘지 50주년이 되는 해로, 이번 전시에선 인류가 우주(지구‧달‧화성)를 탐험하기 위한 노력과 도전, 도전의 성공과 실패, 그리고 지금도 계속되고 있는 우주를 향한 인류의 위대한 도전을 주제로 다양한 전시와 체험 프로그램을 마련했다.전시는 ‘To The Space(우주로 가기위한 인류의 노력)’, ‘First Foot Into The Space(우주정거장과 달)’, ‘First Life At Space (화성)’ 3개 존으로 구성되어 우주과학과 탐사기술에 대해 알 수있도록 기획했다.온라인 중앙일보