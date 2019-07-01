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[인사] 중앙그룹

[중앙일보] 입력 2019.07.01 00:03
◆중앙일보▶논설위원 박정호 신용호 김승현▶논설위원·편집국 TF팀장 조강수▶콘텐트제작에디터·논설위원 주정완▶정치에디터 강민석▶국제외교안보에디터 김현기▶문화스포츠에디터 이후남▶탐사보도에디터 김정하▶사회 부에디터 김원배▶경제 부에디터 서경호▶정치팀장 고정애▶교육팀장 천인성▶사회1팀장 이가영▶사회2팀장 문병주▶금융팀장 하현옥▶대중문화팀장 이지영▶디자인데스크 이주호
 
◆JTBC<보도국>▶취재담당·정치에디터 전진배▶사회에디터 최현철▶주말에디터 김준술▶탐사기획부장 손용석▶사회정책부장 유상욱▶정치팀장 박성태▶국제외교안보팀장 남궁욱▶기동이슈팀장 오대영▶법조팀장 오이석▶내셔널팀장 이정엽▶주말취재팀장 김필규▶뉴스제작3부장 정상경<보도제작국>▶보도제작3부장 전용우<디지털뉴스국>▶H-TF팀장 김진일▶뉴스커넥트팀장 김일숙<제작총괄>▶제작2국 3CP 황교진
 
◆중앙홀딩스▶브랜드UX팀장·중앙일보 디자인운영팀장 류진아
 
◆JTBC플러스<미디어브랜딩담당>▶브랜드마케팅팀장 임은정
 
◆JTBC콘텐트허브<콘텐트사업본부>▶국내사업담당 박형준▶글로벌사업담당·글로벌사업1팀장 박창성▶글로벌사업2팀장 현향단▶글로벌사업3팀장 이지희
 
◆JTBC미디어컴<마케팅솔루션본부>▶마케팅솔루션본부장 박찬식▶광고마케팅국장 서강욱▶미디어솔루션국장 성치열<크리에이티브센터>▶크리에이티브센터장 김효원
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김민석의 Mr. 밀리터리 군사안보연구소

군사안보연구소는 중앙일보의 군사안보분야 전문 연구기관입니다.
군사안보연구소는 2016년 10월 1일 중앙일보 홈페이지 조인스(https://news.joins.com)에 문을 연 ‘김민석의 Mr. 밀리터리’(https://news.joins.com/mm)를 운영하며 디지털 환경에 특화된 군사ㆍ안보ㆍ무기에 관한 콘텐트를 만들고 있습니다.

연구소 사람들
김민석 소장 : kimseok@joongang.co.kr (02-751-5511)
국방연구원 전력발전연구부ㆍ군비통제센터를 거쳐 1994년 중앙일보에 입사한 국내 첫 군사전문기자다. 국방부를 출입한 뒤 최장수 국방부 대변인(2010~2016년)으로 활동했다. 현재는 군사안보전문기자 겸 논설위원으로 한반도 군사와 안보문제를 깊게 파헤치는 글을 쓰고 있다.

박용한 연구위원 : park.yonghan@joongang.co.kr (02-751-5516)
‘북한의 급변사태와 안정화 전략’을 주제로 북한학 박사를 받았다. 국방연구원 안보전략연구센터ㆍ군사기획연구센터와 고려대학교 아세아문제연구소 북한연구센터에서 군사ㆍ안보ㆍ북한을 연구했다. 2016년부터는 중앙일보에서 군사ㆍ안보 분야 취재를 한다.