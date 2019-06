"김정은 통역 뉴페이스는 로드맨 방북 당시 통역"

30일 김정은 북한 국무위원장의 통역으로 등장한 남성은 미국의 괴짜 농구선수 데니스 로드맨의 2017년 방북 당시 수행을 맡았던 인물로 파악됐다. 워싱턴포스트의 애나 파이필드 기자는 이날 트윗에서 로드맨 방북 당시 해당 남성과 로드맨이 나란히 걸어가는 사진을 게재하며 이같이 밝혔다.안경을 쓰고 30~40대로 추정되는 이 남성은 이날 김정은 위원장의 지근 거리에서 통역을 담당했다. 군사분계선을 넘어오는 도널드 트럼프 미 대통령에게 ”다시 만나서 반갑다(Good to see you again)“고 말하는 목소리의 주인공도 이 통역이다. 앞서 백악관 풀기자단은 김정은 위원장이 직접 영어로 답을 했다고 잘못 전한 뒤 정정 기사를 냈다.김정은 위원장은 지금까지 트럼프 대통령을 세 번 만날 때마다 모두 다른 통역을 기용했다. 지난해 6월12일 싱가포르 1차 북ㆍ미 정상회담에선 평양외국어대 영어학부 출신 남성인 김주성을 통역으로 썼다. 김주성은 외무성 번역국 과장으로 근무한 이력이 있다. 김영철 노동당 부위원장이 지난 1월 워싱턴을 방문했을 당시에도 통역을 맡았다.올해 2월 하노이에서 열린 2차 정상회담까지는 신혜영이라는 이름의 여성 통역사를 등장시켰으나 하노이 회담 결렬 뒤 신혜영 통역은 공식 석상에 등장하지 않고 있다. 국내 일부 언론은 신혜영이 회담 결렬의 책임을 지고 숙청됐으며 정치범 수용소에 있다고 보도하기도 했다.전수진 기자 chun.sujin@joongang.co.kr