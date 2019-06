코콤포터노벨리-엔더블유커뮤니케이션즈, 업무협약 체결

━

코콤포터노벨리 (Korcom Porter Novelli)





━

엔더블유커뮤니케이션즈 (NW Communications)



글로벌 커뮤니케이션 회사 코콤포터노벨리와 IT 솔루션 기업 넥스트웨이브그룹 산하 엔더블유커뮤니케이션즈는 27일 ‘게이미피케이션’ 기법을 활용한 커뮤니케이션 트레이닝 서비스 개발 및 상용화와 관련해 협력한다는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다.이러한 서비스 개발이 완료되면 과거 직원 대상 트레이닝 방식에 비해 몰입도가 향상될 뿐만 아니라 한정적인 직원들을 대상으로 했던 서비스를 폭넓게 제공할 수 있을 것으로 기대된다.양사는 이외에도 현재 공공기관 및 기업에서의 요구가 높은 서비스인 온라인 상에서의 기업 평판 및 CEO 평판 분석, 제품 브랜드력 분석, 위기 감지 및 대응 모델 개발 등도 협력 개발할 예정이다.코콤포터노벨리 김기훈 대표는 “IT 기술을 접목하지 않고서는 그 어떤 서비스도 확산이 쉽지 않다. 코콤포터노벨리가 보유한 기존 평판 및 위기관리 커뮤니케이션 컨설팅 노하우를 전문 IT 솔루션 기업인 넥스트웨이브그룹 및 엔더블유커뮤니케이션즈를 통해 온라인 상에서 구현해 낼 것”이라고 말했다.엔더블유커뮤니케이션즈 최재헌 대표는 “IT, 게임 등 기존 그룹사가 보유한 서비스 경쟁력을 코콤포터노벨리 컨설팅 노하우와 접목해 보다 고객 친화적이고 실용성 있는 서비스를 개발할 것”이라고 밝혔다.글로벌 광고 및 마케팅 기업인 옴니콤그룹 산하 포터노벨리의 한국 파트너사이다. 전세계 60개국 90개 지역의 네트워크를 기반으로, 거시적이고 전략적인 통합 커뮤니케이션 서비스를 제공한다.넥스트웨이브그룹 산하 엔더블유커뮤니케이션즈는 브랜드 및 고객과 소통하는 종합광고 대행사이다. 넥스트웨이브그룹은 ㈜엔엑스쓰리게임즈, 크림이즈, 이젠솔루션 등을 계열사로 둔 IT 서비스 및 솔루션 기업이다.온라인 중앙일보