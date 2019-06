광운대, 국제 재료 학술대회 ‘CCMR 2019’ 개최

세계 재료 분야의 석학들이 경기도 고양 킨텍스에 모여 국제 재료 학술대회 ‘Collaborative Conference on Materials Research 2019’를 성공리에 개최했다.광운대학교(총장 유지상)와 Univeristy of Arkansas는 MDPI, Springer 출판사, CCMR 학회와 공식협약을 맺고 6월 3일부터 7일까지 고양 KINTEX에서 ‘국제 재료 학술대회 Collaborative Conference on Materials Research 2019(이하 CCMR 2019)’를 개최했다. CCMR 2019에는 국내외 300명 이상의 유명 석학들이 참여했으며, 광운대 전자공학과 이지훈 교수가 컨퍼런스 총괄 운영을 맡아 진행했다.국제 재료 학술대회 CCMR 시리즈는 지난 2010년 광운대와 세계 유수의 학회 및 출판사의 공식협약을 시작으로, 다양한 재료 분야의 협업을 통한 학문적 시너지 창출 및 국경을 초월하여 정보를 논의, 교환하고, 잠재적인 학제간 협력을 위해 과학자들과 네트워크를 형성 할 수 있는 기회를 제공하기 위하여 조직되었으며 2011년 제주, 2012년 서울, 2013년 제주, 2014년 인천/서울, 2015년 부산, 2016년 인천/서울, 2017년 제주, 2018년 인천/서울의 성공적인 개최에 이어, 2019년에는 경기도 고양 KINTEX에서 개최되었다.이번 CCMR 2019에서는 우수 연구자를 시상하는 CCMR Serendipity Awards, 우수 연구 이미지를 시상하는 CCMR Image Competition Awards, 우수 포스트 프레젠테이션을 시상하는 CCMR Best Poster Awards 등의 다양한 분야에서 시상이 이루어졌다.충남대 신소재공학과 (한국) 윤순길 교수가 30여 년간의 끈질긴 연구 성과로, 그래핀 대면적 성장 및 에너지 분야 응용 등에서 뛰어난 성과를 이루고, 300편 이상의 SCI 학술지 출판하였으며(Nano Energy, ACS Nano, Advanced Functional Materials, Advanced Materials, Nanoscale, Journal of Materials Chemistry C 등), 연구자로서 끊임없는 노력과 희생, 교육, 과학적 발견의 추구에 크게 기여한 공로로, CCMR Serendipity Awards 1위 수상의 영예를 안았다.CCMR Serendipity Awards 2위로 University of Illinois at Urbana-Champaign (미국) 대학의 Jean-Pierre Leburton 교수가 수상하였고, 3위로 South China University of Technology (중국) 대학의 Zujin Zhao 교수가 수상하였다.또한, Huazhong University of Science and Technology (중국) 대학의 Ming-Yu Li 박사가 CCMR Scientific Image Competition Awards에서 영예의 1위를 차지하였으며, 광운대학교 전자공학과 Sundar Kunwar 박사과정 학생이 2위를, 청주대학교 김재경 박사과정 학생이 3위를 차지하였다.CCMR Best Poster Awards에서는 Chinese Academy of Sciences (중국)의 Zhen-Sheng Zhao 학생이 영예의 1위를 차지하였고, Emory University (미국)의 Youngsun Kim 박사과정생이 2위를, 충남대학교 (한국) Hu Weiguang 학생이 3위를 차지하였다. 국제 재료 학술대회 CCMR 2019의 총괄운영을 맡은, 광운대학교 (한국) 전자공학과의 이지훈 교수가, CCMR 학술대회 운영 및 발전에 헌신적인 봉사를 인정받아, CCMR Special Award를 수상하였다.CCMR 2019 대회조직위는 국제저널 Nanomaterials (MDPI, SCI, IF: 3.504), Microelectronic Engineering (ME) (Elsevier, SCI), Nanomedicine & Nanotechnology Open Access (NNOA, Google scholar, ASI, Research Bib, ICI), Journal of Experimental and Theoretical Nanotechnology Specialized Researches (JETNSR, SCOPUS), 3D Research(Springer, Scopus, ESCI)와 공조하여 공학, 물리, 전자, 재료과학, 화학, 생물학 및 지구/자연과학에 이르기까지 각종 재료 분야를 아우르는 다양한 물질 및 소자, 디바이스 관련 기술의 발전에 역점을 두었다. 동시 진행된 패러럴 세션에서는 재료 및 응용, 바이오 재료 및 응용, Graphene 및 응용, Plasmonics 및 응용, 에너지 소재 (연료 전지 및 배터리), 발광 재료, 광학 재료 및 응용, 자성 및 자성 재료, 양자 재료 및 응용, 촉매 소재 및 응용, 광전자 광촉매 재료, 산화물 재료 및 응용, 센서 및 응용, 재료 합성 및 특성 분석, 첨단 합금 재료, 국방, 폴리머 재료 및 응용 분야의 다양한 세션 프로그램이 진행되었다.한편, CCMR 2019는 광운대(총장 유지상), 한국관광공사(사장 안영배), 경기관광공사(사장 유동규), 고양마이스뷰로(단장 이상열), MDPI 출판사(사장 Shu-Kun Lin), University of Arkansas (총장 Dr. Joseph E. Steinmetz) 등이 후원했다.온라인 중앙일보