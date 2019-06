“5G의 시대가 온다는 건 양극화가 더 심해진다는 얘기에요. 특히 콘텐츠 업계, 그중에서도 게임 업계가 큰 변화를 겪을 거예요. 이 변화를 미리 대비하지 않으면 뒤쫓아가는 팔로워 그룹이 될 거에요.”

IT 업체들이나 주목해야 하는 변화가 아닐까.

“모든 업계다. 지금은 IT 산업과 비 IT 산업의 경계를 나누는 것이 무의미하다. 모든 산업이 IT 기술을 기반으로 혁신해야 하기 때문이다. 얼마 전에 보험회사의 강의에서 미국의 보험 회사들이 어떻게 데이터를 기반으로 사업 모델을 바꿨는지 들려줬더니 깜짝 놀라더라. 심지어 미국에서는 향수를 영상 콘텐츠로 판매한다. 향을 연상시키는 음악과 영상으로 소비자를 설득하는 것이다.”