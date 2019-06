루프탑 풀에 반려견과 함께하는 ‘호캉스’ 선보여

신개념 라이프스타일 호텔플렉스(Hotel-plex) 호텔 서울드래곤시티가 본격적인 여름 바캉스 시즌을 맞아 다양한 호캉스 족(族) 취향에 맞춰 4종의 썸머 패키지를 선보이는 ‘2019 서울드래곤시티 호캉스 페스티벌(2019 서호페)’을 진행한다.먼저, 하이엔드 레지던스 호텔인 그랜드 머큐어는 반려견 동반 가능한 ‘멍 프렌들리 서비스’로 반려견과 함께 데려와 마음 놓고 휴가를 보낼 수 있는 ‘MONG캉스 with 리카리카’ 패키지를 선보인다.모던 업 스케일 라이프스타일을 지향하는 노보텔 스위트에서는 호텔 서울드래곤시티가 자랑하는 독특한 엔터테인먼트 공간 ‘스카이 킹덤(Sky Kingdom)’ 34층에 위치한 ‘스카이 비치(Sky Beach)’ 루프탑 풀에서 무더위를 잊을 수 있는 ‘POOL캉스 with 프리메라’를 만날 수 있다.심플하면서도 고급스러운 웰빙 라이프스타일을 경험할 수 있는 노보텔 에서는 특히 연인 고객들이 달콤하고 로맨틱한 호캉스를 보낼 수 있는 ‘LUV캉스 with CGV’ 패키지를 선보인다.마지막으로 합리적인 가격으로 가성비 높게 머무를 수 있는 이비스 스타일은 루프탑 풀사이드 에서 그릴감 넘치는 바비큐와 프렌치 아페리티프 ‘릴레(Lillet)’를 즐길 수 있는 ‘BAR캉스 with Lillet’ 미식 패키지를 선보인다.호텔 서울드래곤시티 마케팅 담당자는 “호텔 서울드래곤시티를 찾은 고객들이 취향에 따라 다양한 스타일의 호캉스를 즐길 수 있는 썸머 패키지로 연인·가족·친구·반려견과 함께 잠시나마 무더위를 잊을 수 있도록 ‘2019 서울드래곤시티 호캉스 페스티벌’ 썸머 패키지를 기획하게 됐다”며, “호텔 서울드래곤시티의 개성 가득한 4개 호텔에서 나만의 호캉스로 시원한 여름 축제를 즐겨보시길 바란다”고 전했다.온라인 중앙일보