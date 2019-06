글로벌 브랜드의 로컬 시장 성공 비법…'글로벌 브랜드에 대한 진실 2' 발표회

글로벌 광고 대행사인 맥켄 월드그룹 코리아 (McCann Worldgroup Korea)는 2016년 11월에 진행한 ‘젊은 세대에 대한 진실’ (Truth About Youth)에 이어 지난 5월 23일 강남구 논현동에 있는 646테라스(646 TERRACE)에서 '글로벌 브랜드에 대한 진실 2’ (Truth About Global Brands 2)을 주제로 발표회를 진행했다.국내 주요 브랜드 · 마케팅 관계자들 60여명이 참석한 이번 발표회는 현대 소비자들의 콘텐츠 트렌드를 중심으로, 기업 및 브랜드가 소비자들과 어떻게 소통에 나서야 할지 진단하고 방향을 공유하는 자리였다. 맥켄 월드그룹은 2015년 ‘글로벌 브랜드에 대한 진실 1’ (Truth About Global Brands 1)과 이번 2019년에 ‘글로벌 브랜드에 대한 진실 2’ (Truth About Global Brands 2)에서 얻은 29개국 2만 4천명 대상 정량 정성 조사 결과를 바탕으로, 로컬 문화의 거시적 현황 및 다양성, 현지화 마케팅 전략의 효과에 대해 흥미로운 결과물을 소개했다.특히, 요즘처럼 복잡하고 끊임없이 변화하는 마케팅 환경에서 글로벌 브랜드가 어떤 역할을 통해 로컬 시장에 성공할 수 있을지, 그리고 반대로 로컬 브랜드가 글로벌로 비즈니스 확장 시 필요한 단계별 솔루션 및 로드맵을 제시해 큰 관심과 호응을 이끌어 냈다.국내 주요 브랜드 마케팅 담당자들 대상으로 진행된 이번 행사는, 맥켄 월드그룹의 아시아태평양 전략기획팀 총괄 리차드 맥케이브 (Richard McCabe), 맥켄 월드그룹 코리아의 곽지영 부사장, 전략기획팀 김상훈 차장, 그리고 브랜드 콜라보레이션 아티스트 김형규 작가의 강연으로 이루어졌다.맥켄 월드그룹 코리아 곽지영 부사장은 이날 발표 후 “이번 발표를 통해 로컬 브랜드들이 해외에서, 그리고 글로벌 브랜드들이 로컬 시장에서 어떻게 해야 성공적인 비즈니스를 할 수 있을지에 대한 인사이트를 발견할 수 있었으며, 매년 다른 주제로 맥켄 ‘진실에 대한’ 조사가 진행되니, 내년에는 더 흥미로운 주제로 찾아 뵙도록 하겠습니다”고 말했다.온라인 중앙일보