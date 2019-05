역사가 우리를 망쳐 놨지만 그래도 상관없다. (History has failed us, but no matter.) - 이민진 소설 『파친코』중에서.소설 『파친코』의 첫 문장이다. 아마도 『파친코』는 첫 문장으로 가장 유명한 소설, 또는 첫 문장에 전체가 깃든 소설이라고 할 수 있다. 소설은 1910년 경술국치에서 1989년까지 근현대사를 배경으로 4대에 걸친 재일한국인 가족의 삶의 궤적을 쫓는다. 한국계 미국인 이민진 작가가 영어로 썼다.2017년 뉴욕타임스·USA투데이·BBC 등에서 ‘올해의 책’으로 뽑혔고, 전미도서상 최종 후보에도 올랐다. 버락 오바마 전 미국 대통령이 최근 자신의 페이스북에 “첫 문장부터 당신을 사로잡는다”며 책을 추천해 화제가 되기도 했다.이달 초 베니스 비엔날레에 참석한 한국관 작가들의 작품명도 바로 이 문장이었다. 두 권짜리 소설은 “선자는 가방을 집어 들었다. 경희가 집에서 기다리고 있을 것이다.”로 끝난다. 비록 역사가 망쳐놔도 지속되는 삶에 대한 담담한 경의다.양성희 논설위원