레드카펫으로 본 72회 칸 영화제 섹션별 경쟁작품들…작품만큼이나 화려한 레드카펫

지난 14일(이하 현지시간) 개막한 '제72회 칸 국제영화제'가 종착역에 이르고 있다. 칸 영화제는 12일간의 일정이 마무리되는 오는 25일 황금종려상의 주인공이 가려지며 폐막한다.칸 영화제는 베를린 국제 영화제, 베네치아 국제 영화제와 함께 ‘세계 3대 영화제’ 중 하나다. 개최지가 프랑스 동남부 알프마리팀 주의 도시 칸(Cannes)이다.칸 영화제의 최고 영예 격인 최고상은 ‘황금 종려상(Palme d‘Or, Golden Palm)’이다. 올해는 이번 칸 영화제 경쟁부문에 초청된 21편 중에서 선정된다.칸 영화제에는 여러 섹션이 존재한다. 공식 섹션은 크게 ‘경쟁부문’ ‘주목할만한 시선’ ‘비경쟁부문’ ‘특별상영’ ‘시네파운데이션’ ‘단편영화’등이다.경쟁부문에선 최우수작품상인 황금종려상 이외 그랑프리(심사위원대상), 심사위원상, 남우주연상, 여우주연상, 감독상, 각본상, 촬영감독상 등이 있다.이번 제72회 칸 영화제에 초청된 작품에 출연한 배우들은 감독과 함께 레드카펫 행사를 하며 영화를 홍보한다. 이들의 레드카펫을 통해 부문별 작품들을 정리했다.올해 경쟁부문에는 프랑스ㆍ스페인ㆍ벨기에 등 유럽 출신 감독들의 영화가 전체 21편 중 절반이 넘는 11편이 초청됐다. 21편 중 황금종려상 수상 경험이 있는 감독도 5명이다. 무엇보다 지난 2017년 ‘옥자’에 이어 두 번째 경쟁부문에 진출한 봉준호 감독의‘기생충’이 황금종려상을 수상할지 그 여부가 국내 영화 팬들에게는 큰 관심사다. 경쟁부문 초청작들은 뤼미에르 극장(Theatre Lumiere)에서 상영된다.▶더 데드 돈트 다이(The Dead Don‘t Die,감독 짐 자무쉬-아래 괄호는 감독) = 올해 칸 영화제 개막작.▶페인 앤 글로리(Pain and Glory, 스페인, 페드로 알모도바르)▶더 트레이터((THE TRAITOR, 이탈리아, 마르코 벨로치오)▶기생충(봉준호)▶영 아메드(YOUNG AHMED, 벨기에 등,장 피에르 다르덴 외 1명)▶오 머시!(OH MERCY!, 프랑스, 아르노 데스플레생)▶더 와일드 구스 레이크(THE WILD GOOSE LAKE, 중국, 디아오 이난)▶아틀란티스(마티 디옵)▶마티아스 앤드 맥심(MATTHIAS AND MAXIME, 프랑스, 자비에 돌란)▶리틀 조(Little Joe, 오스트리아 등, 예시카 하우스너)▶쏘리 위 미스드 유(Sorry We Missed You, 영국 등, 켄 로치)▶레미제라블(Les Miserables, 래드 리)▶어 히든 라이프(A Hidden Life, 미국 등, 테렌스 맬릭)▶바쿠라우(Bacurau, 브라질, 클레버 멘돈사 필로 외 1명)▶더 휘슬러스(The Whistlers, 루마니아 등, 코르넬리우 포룸보이우)▶프랭키(Frankie, 프랑스, 아이라 잭스)▶포트레이트 오브 어 레이디 온 파이어(Portrait of a Lady on Fire, 프랑스, 셀린 시아마)▶잇 머스트 비 헤븐(It Must Be Heaven, 프랑스, 엘리아 술레이만)▶시빌(Sibyl, 프랑스, 저스틴 트리엣)▶메크툽, 마이 러브: 인터메조(Mektoub, My Love: Intermezzo, 프랑스, 압델라티프 케시시)▶원스 어폰 어 타임 인 할리우드(Once Upon a Time... in Hollywood, 미국 등, 쿠엔틴 타란티노)‘주목할 만한 시선’(Un Certain Regard)은 칸 영화제의 공식 초청 작으로 구성된 한 부문이다. 경쟁부문에 오르지는 못했지만 다양한 지역과 문화의 독창적이고 색다른 영화가 초청돼 살 드뷔시(Salle Debussy) 극장에서 상영된다. 황금종려상 경쟁 부문과 동시에 진행된다. 지난 1998년 재능있는 젊은이들을 발굴하고 독창성을 격려하기 위해 도입됐다. 대상ㆍ심사위원상ㆍ감독상ㆍ배우상ㆍ각본상 등이 수여된다.올해 출품된 작품들은 ▶더 인비저블 라이프 오브 에우리디케 구스마오(카림 아이노우즈) ▶홈워드(나리만 앨리브) ▶빈폴(칸테미르 발라고프) ▶스왈로우스 오브 카불(자부 브레트만 외 1명) ▶브라더스 러브(모니아 초크리) ▶더 클라임(마이클 코비노) ▶잔 다르크(브루노 뒤몽) ▶룸 212(크리스토프 오노레) ▶파이어 윌 컴(올리버 라세) ▶포트 아우토리티(다니엘 레소비츠) ▶파피차(모니아 메두르) ▶니나 우(미디 지) ▶리베르테(알베르트 세라) ▶불(애니 실버스타인) ▶아담(마리암 투자니) ▶섬머 오브 창사(조봉) ▶더 베어스 페이머스 인베이전 온 시칠리아(로렌조 마토티) ▶원스 인 트룹쳅스크(라리사 사딜로바) 등이다.비경쟁부문은 경쟁부문과 같이 뤼미에르 극장에서 상영되지만, 상을 놓고 경쟁하지는 않는다. 올해 출품 작품들은 ▶라 벨 에포크(니콜라스 베도스) ▶로켓맨(덱스터 플레처) ▶디에고 마라도나(아시프 카파디아) ▶더 베스트 이어스 오브 어 라이프(끌로드 를르슈) ▶Too Old to Die Young - North of Hollywood, West of Hell(니콜라스 윈딩 레픈 ▶더 스페셜즈(올리비에르 나카체 외 1명) 등이다.칸 영화제의 ‘미드나잇 스크리밍’ 섹션은 액션ㆍ스릴러ㆍ누아르ㆍ호러ㆍ판타지와 같은 장르 중 작품성과 대중성을 겸비한 소수의 작품을 엄선해 초청ㆍ상영한다. 국내 작품으로는 이원태 감독의 ‘악인전’이 초청됐다.▶악인전(이원태)▶룩스 에테르나(가스파 노에)올해 특별상영작들은 ▶포 사마(와드 알-카팁 외 1명) ▶쉐어(피파 비안코) ▶리빙 앤드 노잉 유아 얼라이브(알랭 카발리에) ▶토마소(아벨 페라라) ▶패밀리 로맨스, LLC(베르너 헤어조크) ▶케 씨 레이(후안 솔라나스) ▶5B(단 클라우스) ▶아이스 온 파이어(레일라 코너스 피터슨) ▶더 코르디예라 오브 드림스(파트리시오 구스만) ▶치쿠아로테스(가엘 가르시아 베르날) 등이다.시네파운데이션에는 학생 작품이 초청된다. 1위를 하면 상금과 동시에 이후 첫 장편을 만들면 무조건 칸 영화제에 초청된다. 연제광 감독의 ‘령희(ALIEN)’가 올해 학생 경쟁부문인 시네파운데이션에 초청됐다.15분 분량의 ‘령희’는 연 감독의 한국예술종합학교 전문사 과정 졸업작품이다.경쟁부문과 마찬가지로 단편영화 부문은 상을 놓고 경쟁한다. 최고 작품에는 ‘단편 황금종려상’이 수여된다. 올해 출품된 작품들은 ▶더 밴(에레닉 베퀴리) ▶안나(디클 베렌슨) ▶더 점프(바네사 듀몬트 외 1명) ▶더 디스턴스 비트윈 어스 앤드 더 스카이(바실리스 케카토스) ▶올 인클루시브(테무 니키) ▶후 토크(엘린 오버가드) ▶앤드 덴 더 베어(아그네스 패트런) ▶버터플라이스(요나 로젠키엘) ▶몬스터 갓(아구스티나 산 마틴) ▶화이트 에코(클로에 세비니) ▶더 냅(페데리코 루이스 타첼라) 등이다.한편 칸영화제는 일종의 공로상으로 세계영화계에 뚜렷한 족적을 남긴 거장에게 명예 황금종려상을 수여한다. 프랑스 원로 배우 알랭 들롱(84)가 지난 19일(현지시각) 제72회 칸국제영화제가 열리고 있는 프랑스 칸 드뷔시 극장에서 명예 황금종려상을 받았다. 그의 가정폭력 논란 등을 문제 삼아 상을 철회하라는 청원과 동료 배우들의 공개 반대 등의 비판이 거셌다. 이에 대해 칸 영화제 측은 “우리는 알랭 들롱에게 노벨 평화상을 주는 게 아니라 영화 산업에 기여한 업적에 상을 주는 것”이라고 설명했다.칸 영화제는 세계 영화인의 축제이다. 위 사진들은 칸 영화제가 진행되고 있는 기간 동안 AP가 전송해온 레드카펫과 포토콜 행사 장면들이다. 레드카펫에 선 모델과 감독, 배우들은 유쾌하기도하고, 때로는 진지하기도 하다. 지난 15일 경쟁부문 초청작 ‘레미제라블’ 시사회 참석자들은 ‘(시리아) 병원폭격 중단하라’고 쓴 종이를 들고 나오기도 했다.조문규 기자