허름한 동네 밥집은 영어로 뭐라고 하지? ... 식당에 대한 다양한 영어 표현들

They bought an old diner on Highway 247 for about $30,000, turning it into an afternoon-only restaurant that adds a new dimension to the region’s culinary identity.

The set costs 18,200 won ($16.12), comparable to a meal at a neighborhood restaurant, and is usually made that morning and delivered in an ice box.

‘김밥○○ ‘ 같은 동네 분식집이나 허름한 국밥집은 영어로 뭐라고 할까.이런 식당도 레스토랑(restaurant)이라고 부를까? 답은 ‘나라마다 다르다’이다미국에선 이런 동네 밥집을 다이너(diner), 혹은 스낵 바(snack bar)나 스낵 숍(snack shop)이라고 부른다. 제대로 차려서 먹는 식당이 아니라 가볍게 한 끼 때우는 식당을 말한다.(그들은 247번 고속도로에 있는 허름한 식당(diner)을 약 3200만원에 사서 그 지역의 특색을 살린 오후에만 여는 레스토랑으로 바꿨다. )< 뉴욕타임스 2019년 4월 15일 ‘A Joyful Oasis Thrives in the California Desert' 중에서 >이처럼 미국의 동네 식당은 diner 라고 하면 된다. 레스토랑은 그보다 좋은 식당,즉 잘 차려진 음식을 좋은 서비스를 받으며 먹을 수 있는 식당을 말한다.값싼 메뉴를 직접 주문해서 먹는 음식점이라 해도 맥도날드나 버거킹 같은 프랜차이즈 식당은 diner로 부르지 않는다. franchise restaurant라고 하는 게 자연스럽다.반면 영국에서는 허름한 밥집도 레스토랑이라고 부른다. 하지만 미국과 달리 diner라는 말은 거의 쓰지 않는다. 영국에서 diner는 값싼 버거나 밀크셰이크를 파는 오래된 미국식 레스토랑을 가리키는 말이다영국에서 동네 밥집을 찾는다면 펍(pub)에 가면 된다.한국에서 펍은 맥주집, 혹은 호프집을 가리키지만 영국에서 펍은 동네 어디서나 찾을 수 있는 하루 종일 여는 술집 겸 밥집이다.거리마다 마을마다 pub이 있다.영국에는 간단히 아침 식사 하는 곳을 부르는 말이 또 있다. 그리시 스푼(greasy spoon)이나 카프(caff)라고 부르는 식당이다. 카프는 cafe로도 쓰는데 한국에서 커피숍을 가리키는 cafe와는 다르다.greasy spoon이나 caff에 가면 전통적인 영국식 아침식사, 즉 잉글리시 브랙퍼스트(English breakfast)나 베이컨 롤(bacon roll)을 먹을 수 있다.전통적인 풀 잉글리시 브랙퍼스트(full English breakfast)는 커피와 빵, 그리고 소시지, 달걀, 빵, 야채, 삶은 콩 등을 한 접시에 올려서 먹는 음식을 말한다. 베이컨 롤은 빵 사이에 베이컨을 끼워서 먹는 간단한 음식을 말한다.그렇다면 한국의 분식집은 영어로 어떻게 쓰는 게 좋을까? 정답은 없다. 미국이나 영국과는 음식 문화가 다르니 관련 표현도 다를 수밖에 없다.영국 런던 출신의 코리아중앙데일리 비즈니스 에디터 Jim Bulley는 “내 영국 친구에게 한국의 분식집을 설명해야 한다면 아마 한국어 발음 그대로 bunsikjib이라고 할 것”이라며 “영어 기사에서는 편의상 로컬 레스토랑(local restaurant)나 스낵 바(snack bar), 혹은 네이버후드 레스토랑(neighborhood restaurant)으로 표기하고 있다”고 말했다.(한 세트는 1만8200원이다. 동네 식당에서 한 끼를 먹을 수 있는 가격 수준이다. 대체로 아침에 만들어서 아이박스에 담겨 배달된다.)< 코리아중앙데일리 2017년 6월 14일자 ‘Getting groceries delivered fresh and fast’ 중에서>코리아중앙데일리 Jim Bulley 박혜민 기자 park.hyemin@joongang.co.kr