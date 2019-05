트럼프 "김정은, 핵 시설 5곳 중 1∼2곳만 없애고 싶어해"

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2월 열린 하노이 북미정상회담에서 북한 김정은 국무위원장이 북핵 시설 5곳 중 1~2곳만 폐쇄하길 원했다고 19일(현지시간) 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 북핵 폐기 사안으로 이야기를 나누던 하노이 회담 당시 상황을 일부 소개하며 김 위원장에게 "나머지 3곳은 어떻게 할 거냐(I said what about the other three sites)"고 물었다고 밝혔다.트럼프 대통령은 "나는 베트남에서 떠날 때 (하노이 회담에서) '아직 당신은 협상할 준비가 되지 않았다'고 김 위원장에게 말했다"며 "왜냐하면 김 위원장이 북핵 시설 한 두 곳만 폐쇄하길 원했기 때문"이라고 말했다.그러면서 "나는 진짜 협상을 할 준비가 돼 있다. 진짜 거래를 하자(Let's make a real deal)"고 김 위원장에게 말했다고 덧붙였다. 이후 김 위원장이 이같은 자신의 발언에 어떻게 반응했는지는 밝히지 않았다.그는 또 "북한은 당시 항상 핵실험을 해오고 있었고 미사일들을 발사했다. 우리는 매우 어려운 시기를 보내야 했다"며 "기록을 보면 (과거에 미사일 발사실험이) 24회, 22회, 18회 이렇게 돼 있다. 그리고 내가 취임한 후 잠시 거친 수사를 주고 받은 시기가 있었지만 실험을 하지 않는다(No test)"고 했다.그러면서 "지금 우리는 북한에서 핵실험을 하지 않고 있는 것을 보고있다"며 자신의 정책이 효과를 나타내고 있다고 강조했다.권혜림 기자 kwon.hyerim@joongang.co.kr