김정숙 여사, 코리아넷 명예기자단 만나 "평화 메신저 돼 달라"

문재인 대통령 부인 김정숙 여사는 20일 '세계인의 날' 2주년을 맞아 한국 정부 대표 다국어 포털 사이트인 '코리아넷'의 명예기자단을 청와대로 초청해 행사를 가졌다.이날 행사에는 32개국 명예기자 74명과 한류 1인 방송 제작자 25명 등 총 99명이 참석했으며 방송인으로 잘 알려진 마크 테토가 사회자로 나섰다. 행사에서 김 여사는 영빈관 1층 로비에 전시된 명예기자들의 작품과 활동을 담은 영상을 감상한 후 격려사를 전했다.김정숙 여사는 격려사를 통해 "여러분은 세상 속에 희망의 씨앗을 퍼뜨리는 민들레 꽃씨 같은 사람"이라면서 "한류와 한국의 선한 영향력을 전세계에 널리 전파하는 평화의 메신저가 돼 달라"고 당부했다.이어 "한국과 한류를 사랑하고, 널리 전해야겠다는 다짐으로 이곳에 함께 모인 여러분이 한국을 향해 보내는 따뜻한 관심이 아직 한국을 사귀지 못한 세계인들에게 한국을 ‘친구의 나라’로 만들고 있다"며 "여러분이 본 한국이 ‘세계인의 한국’이 된다는 자부심을 가지시라"고 했다.그러면서 "나와 한국을 연결하고, 한국과 세계를 연결하고 있는 여러분이 지구와 인류의 미래에 미칠 선한 영향력을 기대한다"면서 "Show your Korea! Let us be messengers of peace!(당신의 한국을 보여주세요. 평화의 메신저가 됩시다)"라고 덧붙였다.한편 이어진 명예기자단의 다짐 발표 시간에서 경상남도 진주에 거주하는 독일 출신의 하이케 헤르만스는 "서울이나 K팝 외에 한국 각 지역의 다른 모습, 가령 제주도, 지리산, 진주에서의 나의 삶 등에 대해 사진과 글을 올려 독일 사람들과 함께 즐기겠다"고 말했다.올해 기자단으로 새롭게 합류한 중국 출신의 리우신주는 "기사, 영상, 사진 등 다양한 형식으로 한국을 알려 중국과의 다리 역할을 하고 싶다"고 밝혔다.코리아넷 명예기자단은 해외문화홍보원이 2011년 한국에 관심을 가진 외국인 42명으로 글로벌 기자단을 꾸리면서 활동을 시작해 지난해 2018년 평창 동계올림픽 당시 회원수가 급격히 늘었다. 올해 8기 기자단에는 73개국 591명이 유튜브, 인스타그램, 웨이보, 요우쿠 등으로 한국 관련 소식을 전하고 있다.권혜림 기자 kwon.hyerim@joongang.co.kr