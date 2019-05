중국산 운영체제(OS), 도대체 몇 명이나 쓰는거야?

그렇다면 중국 운영체제 시장 규모는 어느 정도일까?

IT 업계가 발전할수록 컴퓨터 운영체제, 모바일 운영체제 등 운영체제의 중요성도 함께 높아지고 있다. 특히 사물인터넷의 발달로 각 스마트 설비에는 운영체제의 탑재는 필수가 되었고, 이에 따라 운영체제 시장 규모가 커질수록 각 운영체제의 전략적 위상도 중요해지고 있다. 상황이 이렇다보니, 각 ICT 기업들은 자체 운영체제의 시장우위를 차지하기 위해 필사적이다. 그래서 얼마전 화웨이 소비자 부문 CEO 위청둥(余承东)은 "화웨이는 마이크로소프트(Microsoft)나 안드로이드(Android)를 쓰지 않을 수 있는 대안책이 있다"고 말해서 네티즌들을 놀라게 했다.(화웨이의 스마트폰은 화웨이 자체 운영체제를 개발 중인 것으로 알려져 있으며, 아직은 '안드로이드'를 사용하고 있다)사실 중국산 운영체제는 이미 시중에 여러가지가 나와있다. 일반 소비자같은 개인이 쓰는 운영체제에서는 잘 찾아보기 어렵지만, 상업용으로는 의외로 많이 쓰고 있다고 한다. 중국의 금융업계, 군사, 정부 등의 업계에서는 기업 프라이버시와 같은 보안 문제가 1순위이며 그것을 잘 통제하는 것도 중요하기 때문에 국산 운영체제를 많이 쓰고 있다고 한다.세계적인 리서치 업체 가트너(Gatner)에 따르면 2018년 글로벌 기업 기초 인프라 소프트웨어 시장 규모는 약 2100억 달러이며, 그 중 운영체제가 차지하는 부분은 약 280억 달러(한화 약 33조 원)이다. 중국 시장은 크고, 사용자수도 많아 설치량도 많지만, 공짜 프로그램을 설치하는 비중이 특히 높다. 그렇다보니 전체 글로벌 시장에서 중국의 설치 비중은 약 10%정도밖에 차지하지 않으며, 이는 28억 달러(한화 약 3조 원)정도밖에 되지 않는다. 중국 전체 시장 규모를 생각하면 비교적 적은 숫자라고 할 수 있다.반면, 중국 심천(深圳)의 산업연구전문기관 Zero Power Intelligence Group(中研普华产业研究院)의 데이터에 따르면 2018년 중국 국산 운영체제 시장규모는 약 15억 위안(한화 약2587억 원)으로 전체 판매 시장의 약 8%에 해당한다. 이 데이터가 의미하는 바는 일반 개인 소비자는 별로 쓰지 않아 잘 모르더라도 기업 소비자들 덕분에 중국산 운영체제는 이미 중국 판매시장에서 8%나 차지하고 있다는 것이다.또한 Zero Power Intelligence Group(中研普华产业研究院)의 예측에 따르면 중국의 국산 운영체제는 향후 몇 년 안에 30%이상의 연성장률을 기록하며 2023년이 되면 56억 위안(한화 약 9600억 원)의 규모를 자랑할 것이라고 한다. 만일 진짜 이 예측대로 진행된다면 중국의 운영체제는 전체시장의 30%정도를 장악하게 될 것이다. 화웨이와 같은 ICT 굴기들이 단시간 안에 빠르게 성장하는 가운데, 중국산 운영체제 또한 단지 '중국산'이라고 무시하지만은 못할 듯 싶다.글 차이나랩 이주리