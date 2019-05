방탄소년단 앨범 판매량 322만장…24년 만에 한국 신기록

방탄소년단(BTS)이 24년 만에 국내 앨범 최다 판매량을 경신했다. 가온차트는 9일 지난달 12일 발표한 앨범 ‘맵 오브 더 솔: 페르소나(MAP OF THE SOUL PERSONA)’가 판매량 322만 9032장을 기록해 월간 앨범 차트 1위를 기록했다고 밝혔다. 이는 2011년 가온차트가 집계를 시작한 이래 최다 판매량이자 기네스북에 등재된 1995년 김건모 3집 ‘잘못된 만남’을 뛰어넘는 기록이다.1995년 1월 1일 발표된 ‘잘못된 만남’은 그해 4월 19일 기준 252만 5712장이 팔려 ‘국내 최단 기간 최다 음반 판매량’에 올랐다. 당시에는 정확한 집계가 이뤄지지 않아 누적 판매량은 약 280만~330만장으로 오차 범위가 큰 편이다. ‘맵 오브 더 솔: 페르소나’는 19일 동안 판매량만 집계된 만큼 곧 이마저도 추월할 것으로 보인다.새 앨범을 발매할 때마다 판매량의 상승세도 가파르다. 방탄소년단은 2017년 9월 발표한 미니앨범 ‘러브 유어셀프 승 허(LOVE YOURSELF 承 Her)’로 149만장의 판매고를 기록하며 가온차트 단일 앨범 최다 판매량 기록을 세웠다. 이후 지난해 5월 발표한 정규 3집 ‘러브 유어셀프 전 티어(轉 Tear)’로 184만장, 8월 발표한 3집 리패키지 ‘러브 유어셀프 결 앤서(結 Answer)’로 219만장을 돌파하며 4연속 신기록 행진을 이어가고 있다.지난해는 방탄소년단ㆍ엑소ㆍ워너원 등 보이그룹 팬덤의 각축전이 일어나면서 2010년대 들어 처음으로 연간 앨범 판매량이 2000만장을 돌파하기도 했다. 가온차트 연간 앨범 판매 순위 1~400위를 합산한 ‘연간 앨범 판매량 400’은 지난해 2282만장으로 전년 1693만장 대비 34.7% 증가했다.이는 세계 앨범 판매량에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 지난해 방탄소년단은 전 세계적으로 ‘러브 유어셀프 승 허’가 270만장, ‘러브 유어셀프 전 티어’가 230만장을 팔려나가며 세계음반산업협회(IFPI)가 발표한 ‘글로벌 톱 10 앨범’의 2, 3위를 나란히 차지했다. 지난해 1위는 350만장이 판매된 영화 ‘위대한 쇼맨’ OST다.해외 판매량도 심상치 않다. 지난달 27일자 빌보드 앨범 차트에서 정상을 차지한 ‘맵 오브 더 솔: 페르소나’는 현재 ‘빌보드 200’ 7위로 3주 연속 톱 10을 기록하고 있다. 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’ 역시 싱글 차트 ‘핫 100’에서 40위를 기록하며 선전 중이다. 지난 4일 미국 로스앤젤레스 로즈볼 스타디움에서 ‘러브 유어셀프: 스피크 유어셀프(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF)’를 시작한 이들은 7월까지 스타디움 투어를 이어간다.민경원 기자 storymin@joongang.co.kr