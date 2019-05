[서소문사진관]미국 미술관에 총집합한 우주 대스타들! '2019 멧 갈라'

6일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 패션 모금 행사 '메트로폴리탄 미술관 코스튬 인스티튜트 갈라(멧 갈라, Met Gala)'가 열렸다. 멧 갈라는 메트로폴리탄 미술관을 위한 모금 행사로 많은 연예인과 유명인사들이 화려한 패션을 선보인다.매년 색다른 주제를 선정해 참석자들의 드레스 코드를 정하고 있으며 '천상의 몸: 패션과 가톨릭의 상상력(Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination)'을 주제로 열린 지난해 행사에서 가수 케이티 페리는 천사 날개를, 리한나는 교황 의상을 입고 참석해 많은 주목을 받았다.올해는 '캠프: 노트 온 패션(Camp: Notes on Fashion)'이란 주제로 진행됐다. 이는 미국의 예술 평론가 수전 손택이 1964년 <파르티잔 리뷰(Partisan Review)>에 기고한 에세이 ‘캠프에 대한 단상’에서 영감을 얻은 것이다.미국 보그 편집장인 안나 윈투어가 주관하는 멧 갈라는 매년 공동 호스트를 선정하고 있으며 올해는 가수 레이기 가가, 가수 해리 스타일스, 테니스 스타 세레나 윌리엄스가 공동 호스트를 맡았다.장진영 기자