아산재단이 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장의 회고록 ‘이 땅에 태어나서’ 영문 번역서 ‘Born of This Land: My Life Story’(사진)를 출간했다. 이 책은 1997년 출판된 책을 영문으로 옮긴 것이다. 회고록에는 농부의 아들이 일제 강점기와 한국 전쟁을 거치며 사업을 일으키고 세계적인 기업을 일구어낸 과정이 담겨 있다. 88 서울올림픽·남북한 경협 등 현대사의 중요한 시점 한복판에 있었던 정 명예회장의 생각도 엿볼 수 있다.