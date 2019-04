방탄소년단 빌보드 ‘핫 100’ 8위 새 기록…다음주 더 오를까

방탄소년단(BTS)의 빌보드 정복에 가속도가 붙고 있다. 미국 빌보드는 22일(현지시간) 방탄소년단의 신곡 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Love)’가 싱글 차트인 ‘핫 100’에서 8위로 진입했다고 밝혔다. ‘작은 것들을 위한 시’는 지난 12일 발매된 앨범 ‘맵 오브 더 솔: 페르소나(MAP OF THE SOUL: PERSONA)’의 타이틀곡이다.이는 방탄소년단이 ‘핫 100’에서 세운 역대 최고 순위이자, 지난해 ‘페이크 러브(FAKE LOVE)’의 10위를 잇는 두 번째 ‘톱 10’ 진입이다. 한국 가수로서는 2012년 2위에 오른 싸이의 ‘강남스타일’과 이듬해 5위에 오른 ‘젠틀맨’을 잇는 기록이다. 피처링에 참여한 미국 여가수 할시 역시 이 곡으로 다섯 번째 ‘톱 10’에 진입하게 됐다.‘핫 100’ 기록 경신은 새로운 시리즈를 시작한 방탄소년단 앞에 놓인 주요 과제 중 하나였다. 지난해 5월 발표한 정규 3집 ‘러브 유어셀프 전 티어(LOVE YOURSELF 轉 Tear)’를 시작으로 리패키지 앨범 ‘러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 Answer)’, ‘맵 오브 더 솔: 페르소나’까지 3연속 빌보드 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 정상에 오르며 ‘음반킹’의 지위를 공고히 했지만, 싱글 차트 성적은 상대적으로 부침이 있었기 때문이다.‘전 티어’ 앨범 타이틀곡 ‘페이크 러브’는 10위, ‘결 앤서’ 앨범의 ‘아이돌’은 11위로 최고 순위는 큰 차이가 없었다. 하지만 ‘페이크 러브’가 6주 연속 ‘핫 100’에 머무른 것과 달리 ‘아이돌’은 3주 연속 진입에 그쳤다. ‘페이크 러브’는 2주차 ‘핫 100’에서 51위를 기록했지만, ‘아이돌’은 81위로 하락 폭도 더 컸다. 2012년 싸이의 ‘강남스타일’이 ‘핫 100’ 64위로 처음 진입해 4주차부터 7주 연속 2위를 기록한 것과는 반대되는 모양이다.반면 이번 ‘작은 것들을 위한 시’는 추가 상승 여력이 남아있다. 닐슨 뮤직에 따르면 ‘작은 것들을 위한 시’는 발매 첫 주 미국 내에서 2990만회 스트리밍되고, 3만1000번 다운로드됐다. 같은 기간 2740만회 스트리밍되고, 2만9000번 다운로드된 ‘페이크 러브’보다 각각 9%, 6% 증가한 수치다.판매량과 스트리밍 외에 ‘핫 100’ 집계에 포함되는 라디오 방송 횟수도 급증했다. 샌프란시스코 라디오 방송사 KYLD에서 5일간 방송 횟수만 80회에 달한다. 오클라호마 KJYO의 제이제이 라이언 PD는 빌보드와 인터뷰에서 “방탄소년단 팬들이 라디오 DJ들에게 적극적으로 선곡을 신청하고 있다”며 “K팝 역사에 기념비적인 노래가 될 것”이라고 밝혔다.다음 달 1일 미국 라스베이거스에서 열리는 빌보드 뮤직 어워드 역시 기대를 모으고 있다. 방탄소년단은 이날 할시와 함께 첫 합동 무대를 선보일 예정이다. 3년 연속 수상을 노리는 ‘톱 소셜 아티스트’ 부문에 이어 올해 처음 후보에 오른 ‘톱 듀오/그룹’ 부문에서 수상할 경우 더 큰 관심을 받을 것으로 보인다.민경원 기자 storymin@joongang.co.kr