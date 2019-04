英 가수 아델, 결혼 3년 만에 파경 "아들은 공동 양육"

세계적인 팝 가수 아델이 결혼 3년 만에 파경을 맞았다.20일(현지시간) BBC 방송 등에 따르면 아델(30)과 남편 사이먼 코넥키(45)는 전날 대리인을 통해 이혼 사실을 공식 발표했다.이들은 성명에서 "아들은 함께 성실히 키우기로 합의했다"면서 "두 사람의 사생활을 존중해주길 바라며, 더이상의 입장 공개는 없을 것"이라고 못 박았다.아델은 동료 가수 에드 시런의 소개로 만난 자선 사업가 사이먼 코넥키와 2011년부터 교제를 시작해 2012년 10월 아들 안젤로를 출산했다.지난 2017년 1월에는 두 사람의 손에 반지가 포착돼 비밀 결혼설이 제기됐고, 아델의 결혼 소식은 2017년 그래미 시상식 수상 소감에서 "매니저, 남편, 아들이 내가 이 일을 하는 이유"라고 말하면서 대중에 공개됐다.한편 영국 토트넘 출신인 아델은 지난 2007년 싱글 앨범 '홈타운 글로리(Hometown Glory)'로 데뷔해 '섬원 라이크 유(Someone Like You)', '헬로(Hello)', '롤링 인 더 딥(Rolling In The Deep)'등 다수의 히트곡을 보유하고 있다.특히 아델은 2018년 글로벌 투어로만 1억4200만 파운드(약 2100억원)를 벌어들이면서 영국에서 가장 부유한 뮤지션이 됐다.권혜림 기자 kwon.hyerim@joongang.co.kr