주한영국문화원 ‘비즈니스 스킬 워크숍’ 등 3가지 신규 코스 개설

주한영국문화원 어학원은 학습 목표가 뚜렷한 수강생의 영어 학습 효율을 높이기 위해 ▲비즈니스 스킬 워크숍(Business Skills Workshops) ▲아이엘츠 대비 코스(IELTS Preparation) ▲컴플리트 잉글리시 코스(Complete English) 3가지 학습 목표별 코스를 새롭게 개설했다.주한영국문화원은 국내 직장인들이 현업에서 가장 필요로 하는 상황별 영어 스킬을 익힐 수 있도록 코스를 기획하였으며 국내외 유명 기업 대상으로 제공되던 맞춤형 비즈니스 스킬 워크숍을 일반 수강생도 들을 수 있도록 정규 코스로 확대, 개설하였다.커리어 개발 및 글로벌 역량 강화를 목표로 하는 직장인 비즈니스 스킬 워크숍(Business Skills Workshops)은 비즈니스 영어 실력을 단기간에 효율적으로 향상시킬 수 있는 집중 워크숍 형태의 수업이다. 업무상 빠른 영어 실력 향상이 필요하거나 해외 출장, 해외 바이어 미팅 등이 요구되는 바쁜 직장인을 위해 토요일 수업으로 진행되며, 총 12시간의 강의를 한 달 동안 2회 혹은 4회로 나누어 수강할 수 있다.수강생은 영문 이메일, 미팅, 프레젠테이션, 협상, 컨퍼런스 콜 및 비디오 컨퍼런스 같은 버츄얼 커뮤니케이션(Virtual Communication) 등 12개 핵심 비즈니스 영어 주제 중 하나의 주제를 한 달간 집중적으로 학습할 수 있다. 수업 정원은 최대 10명으로 각 수강생 수준에 맞는 맞춤형 수업을 제공하며, 코스 수료 후 영국문화원 수료증(Certificate)을 발급받을 수 있다.영어권 국가 유학, 이민 혹은 취업에 필수인 아이엘츠 대비 코스(IELTS Preparation)도 개설했다. 영국문화원은 아이엘츠 시험 공동 주관사인 만큼 오랜 노하우를 보유하고 있어 수강생은 시험에 필요한 다양한 스킬 및 배경지식을 집중적으로 학습할 수 있다. 아이엘츠 대비 코스는 시험에서 평가하는 말하기, 듣기, 쓰기 읽기 네 가지 영역을 모두 다룬다. 수업은 매주 토요일 3시간씩 진행되며, IELTS Academic Overall 6.0 이상을 목표로 하는 대상에게 추천한다. 또한, 어학원 수강생 특별 혜택으로는 영국문화원 아이엘츠 부서 직원이 직접 진행하는 아이엘츠 세미나 무료 참석 기회 및 영국문화원 아이엘츠 모의고사 무료 응시 기회 등이 있다.영어에 기본 지식은 있지만 정확도와 유창성 향상이 필요한 초보자 맞춤 수업으로는 컴플리트 잉글리시 코스(Complete English)가 있다. 해당 코스는 문법 및 어휘 학습을 통해 영어의 기본기를 완성시킬 뿐 아니라 유창성에 중점을 둔 과제로 영어 커뮤니케이션의 자신감 향상에 도움을 준다. 또한, 영국문화원 전문 강사진의 디테일한 피드백과 정기적인 성취도 평가를 통해 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기, 발음 전 영역에서의 영어 실력 향상이 가능하도록 돕고 있다. 각 세션은 1개월 단위로 운영된다.주한영국문화원 성인어학원 줄리안 번리(Julian Burnley) 아카데믹 총괄은 “한정된 시간 동안 자신의 영어 학습 목표를 달성하기 위해 어떻게 하면 보다 더 효과적으로 원하는 영어 실력을 갖출 수 있을지 고민하는 사람들이 많다”며, “주한영국문화원 어학원에서 새롭게 개설한 학습 목표별 맞춤 코스를 통해 실전에 활용할 수 있는 영어 실력을 갖춰 글로벌 역량을 강화하길 바란다”고 말했다.한편 주한영국문화원 성인어학원은 3가지 신규 개설 코스 외에도 자기주도적 영어 회화 코스인 마이클래스(myClass)를 대표 프로그램으로 꾸준히 운영해왔다. 마이클래스는 온라인 예약을 통해 학습자 개개인이 직접 수업 시간, 날짜, 주제, 강사를 선택하여 수강할 수 있는 자기주도적 영어회화 코스이다. 영국문화원이 검증한 성인 영어 전문 강사진과 100% 면대면(face-to-face) 수업으로 진행되며, 효율적인 그룹/개별 피드백으로 실전에서 즉시 활용 가능한 표현들을 학습할 수 있다. 특히 비즈니스, 생활 등 100여 개 이상의 수업 주제를 개인별 학습 목표, 관심 주제에 따라 선택할 수 있는 것이 장점이다.주한영국문화원은 영국문화원 산하 어학 기관으로 전 세계 50여 개국에서 85년 전통의 프리미엄 영어 교육 서비스를 제공하고 있다. 주한영국문화원 어학원의 강사진 전원은 케임브리지 대학 전문 영어 교사 자격증 CELTA(The Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults) 또는 런던 트리니티 대학 Cert TESOL(The Certificate in TESOL)을 보유하고 있으며, 전 세계 네트워크 속에서 축적한 노하우로 학습자 개인에게 최적화된 맞춤 교육을 제공한다.주한영국문화원 어학원 및 각 코스에 대한 자세한 사항은 주한영국문화원 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.온라인 중앙일보