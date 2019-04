'별을 쫓는 사람들의 잔치' 제27회 천체사진공모전 수상작

‘우주는 과거에도 있었고, 현재에도 있으며, 미래에도 있을 그 모든 것이다. 우주를 조용히 올려다보노라면 깊은 울림을 가슴으로 느낄 수 있다. 나는 그때마다 등골이 오싹해지고 목소리가 가늘게 떨리며, 아득히 높은 데서 어렴풋한 기억의 심연으로 떨어지는 듯한, 아주 표한 느낌에 사로잡히고는 한다. 우주를 정관(靜觀)한다는 것이 미지(未知) 중 미지의 세계와 마주함이기 때문이다. 그러므로 그 울림, 그 느낌, 그 감정이야말로 인간이라면 그 누구나 하게 되는 당연한 반응이 아니고 무엇이겠느냐’-칼 세이건 『코스모스』에서





금상 Fly me to the Moon_조현웅