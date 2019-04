에디킴 노래 '너 사용법' 원래 제목은 '여자 사용법'

■ 다음은 에디킴의 '너 사용법' 가사





「

부드럽게 무드있게 따뜻하게 꼭 안아 주시오

매일 한 번씩 사용하시오

부드러운 눈 마주칠 땐 미소 지어서

그녀를 웃게 Hey What's up beauty 말을 거시오



그날 아침엔 먼저 일어나서

Turning on jazz Gentle kiss 널 바라봐



너무 지칠 땐 소주 두 병 들고

솔직하게 그녀의 집 두드리시오



가끔 한 번씩 무작정 같이 떠나가시오

다른 하늘 다른 바람 숨 쉬게 해 줘

가끔 한 번씩 무작정 키스해 주시오

이유 없이 너에게 빠진 그날처럼



잘 때는 나긋하게 조용하게 눈물 나게 말해 주시오

매일 한 번씩 너무 고마워



그날 아침엔 먼저 일어나서

Clean up mess Last night 썸 널 깨우고



바래다줄 땐 발걸음 천천히

나직하게 그녀에게 고백하시오



다른 여자 앞에선 이성적이지만

이상하게 너 앞에선 감정이 앞서

널 사용하기엔 너무나 아까워

마냥 바라보기엔 넌 날 미치게 해

영원히 널 사용하고 싶어

Oh my girl Oh my girl



부드럽게 무드있게 따뜻하게 꼭 안아 주시오

매일 한 번씩 사용하시오



잘 때는 나긋하게 조용하게 눈물 나게 말해 주시오

매일 한 번씩 너무 고마워

이 아름다운 girl 놓치지 마시오



」