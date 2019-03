말레이시아 측 "문대통령 인사말에 행복…이슈될 수 없는 사안"

말레이시아 총리실이 문재인 대통령의 '외교 결례' 논란에 "이슈될 수 없는 사안"이라고 밝혔다.AFP통신은 지난 22일자 기사에서 최근 한국에서 벌어진 '슬라맛 소르'(selamat sore) 논란과 이에 대한 말레이시아 측의 반응 등을 소개했다. 문 대통령은 지난 13일 말레이시아 방문 때 마하티르 모하마드 총리와의 공동 기자회견에서 인도네시아어로 인사를 해 외교적 결례를 범했다며 한국 언론과 야당 의원들로부터 비판을 받았다.AFP는 문 대통령의 슬라맛소르 표현에 대해 "인도네시아에서 더 흔하게 사용되지만 일반적으로 상호 이해할 수 있는 표현"이라면서 "당시 마하트리 총리는 미소를 지으며 즐거워 보였고 말레이시아 장관들은 웃었지만 한국의 비판론자들은 말레이시아 인사말을 제대로 쓰지 않았다며 그를 맹비난했다"고 전했다.AFP는 "야당 의원들과 한국 언론들은 문 대통령을 자극했고 '외교적 재앙'이라는 헤드라인을 뽑았다"면서 "강경화 한국 외교부 장관은 실수를 저질렀다며 의회에 사과했다"고 보도했다. 그러면서 "하지만 말레이시아 총리실의 한 보좌관은 '슬라맛 소르는 말레이시아에서도 사용할 수 있다'(selamat sore was usable in Malaysia too)고 말했다"고 설명했다.말레이시아 총리실 보좌관은 AFP와의 인터뷰에서 "문대통령이 인사말을 건넸을 때 우리는 행복했고 재미있었다"며 "큰 문제가 아니다(It is a non-issue)"고 말했다.김지혜 기자 kim.jihye6@joongang.co.kr