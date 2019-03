시리아 최후 소굴 탈환, 지도서 사라진 IS…은신한 뿌리는 여전

극단주의 무장단체 이슬람국가(IS)의 시리아 최후 거점이었던 바구즈에 미국이 지원하는 ‘시리아 민주군(SDF)’의 깃발이 내걸렸다. 2014년 6월 이슬람 신정일치 국가인 칼리프국 건설을 선언하고 테러조직의 대명사로 군림해온 IS가 마지막 소굴에서도 소탕된 것이다. 이로써 4년 9개월 만에 IS는 지도상에서 사라졌다.IS 소탕 작전을 벌여온 SDF의 무스타파 발리 대변인은 23일(현지 시간) “바구즈를 완전히 탈환해 이른바 칼리프국을 제거하고, IS를 영토 면에서 100% 격퇴했다"고 밝혔다.IS는 2003년 미국의 이라크 침공의 여파로 알 카에다에서 파생해 생겨났다. 2011년 바샤르 알-아사드 시리아 정부에 대한 반란에 참여한 IS는 2014년 이라크와 시리아에서 영국 영토와 비슷한 규모를 점령하고 칼리프국 건설을 선포했다. IS는 한때 800만 명에 달하는 이들에게 통치를 강요했고, 유전지대를 확보해 석유로 수십억 달러를 벌어들였다. 강탈과 납치를 서슴지 않았고 이 영토를 근거지로 삼아 해외에서 테러를 일삼았다.유럽 등에서 테러가 날 때마다 IS는 배후를 자처했다. 난민을 대거 수용했던 유럽연합(EU) 국가들에서 반이민 정서가 퍼지면서 극우 정치 세력이 득세하는 경향을 초래하기도 했다.미국을 비롯한 서방의 지원으로 쿠르드계 민병대 등의 소탕 작전이 전개되면서 IS는 2016년부터 패퇴를 거듭했다. 시리아 동부 국경바구즈에서 자살 폭탄 테러 등을 감행하며 저항했다. 바구즈에는 여성과 어린이, 외국인 등 민간인 수천 명이 건물과 텐트, 터널 등에 남아 있어 공격이 쉽지 않았다. 이들 중 상당수가 난민 캠프로 이동하면서 이달 들어 집중 공격에 나서 최후 소굴인 바구즈를 점령했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 트위터를 통해 “IS는 영토뿐 아니라 모든 권위와 힘도 잃었다”며 “인터넷에서 IS의 선전을 믿었던 젊은이는 이제 훌륭한 삶을 사는 것을 생각하라”고 당부했다. 이어 “IS가 작동하는 어디에서든 최후까지 격퇴하겠다”고 덧붙였다.트럼프 대통령이 IS에 대한 추가 격퇴를 다짐한 것은 영토가 사라졌지만 뿌리까지 제거되지는 않았기 때문이다. 미국 정부는 IS 무장세력 1만5000~2만 명가량이 은신 중이며, 재건을 시도할 것으로 보고 있다. 바구스에서 패배가 임박했음에도 IS 대변인인 아부 하산 알-무하지르는 음성 녹음을 통해 "칼리프는 끝나지 않았다"고 주장했다. 그는 뉴질랜드에서 일어난 모스크(이슬람 사원) 총기 테러를 놓고 “살해 장면이 잠자던 지하디스트(이슬람 성전주의자)를 깨울 것"이라고 말했다.IS의 지도자인 아부 바크르 알-바그다디의 소재도 알려지지 않고 있다. 숨을 곳이 많지 않음에도 그는 아직 체포되거나 살해되지 않았다. 점령지가 사라져 다른 국제 테러조직과 차이가 없어졌지만, 온라인에서 영향력과 추종자 규모가 커 중동과 국제사회에 위협이라는 평가가 나온다. 전문가들은 IS가 무장 활동과 게릴라 전술, 온라인 선전활동으로 재기를 모색할 것으로 전망했다.이슬람 성전주의자들은 2006년 10월 이슬람국가 창설을 발표했다. 2010년 4월 알-바그다디가 지도자로 등장했다. 2013년 1월 시리아 영토를 차지하기 시작한데 이어 2014년 6월 이라크 도시들을 점령하면서 시리아의 가장 큰 유전도 장악했다. 동시에 칼리프국 건설을 선언했다.이후 IS는 이라크 북부 야지디족수천 명을 살해하고 노예로 삼았다. 언론인과 구호 요원 등 서방 인질을 참수하기도 했다. 2014년 9월부터 미국이 공습 등을 통해 IS 격퇴 공격에 나섰다.2017년 시리아 정부가 고대도시 팔미라를 되찾았지만, 유네스코 세계 문화유산으로 지정된 유적을 IS가 파괴한 상태였다. 이라크군이 모술에서 IS를 격퇴하는 과정에 민간인 수천 명이 사망하고 80만 명이 고향을 잃었다. 2017년 말 이라크에서 IS가 패퇴한 후 이번에 시리아의 최후 소굴이 소멸됐다.런던=김성탁 특파원 sunty@joongang.co.kr